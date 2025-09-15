昔日軍事禁地變景點！後慈湖門票擬調漲 藍綠都反彈

桃園後慈湖2023年2月閉園修繕，雖然重啟之日未定，但門票預計先漲一波，全票從100元漲到150元，團體票也從80元漲到100元，藍綠民代都批不智，指此舉無疑是把遊客拒於門外；觀光旅遊局表示，調整是為了反映成本，目前只是預告，還沒定案。

後慈湖曾是我國軍事禁地，隨局勢戰略演變解禁，如今已成地方觀光景點；桃園觀光導覽網指出，後慈湖原為蔣公與夫人散步、划船的小湖，園區步道約2公里，沿途有戒嚴時期所留下的指揮所、碉堡、管制鐵門與辦公室，不僅保留歷史與自然生態，也重現蔣氏家族的人文生活，但建物設施老舊，因此閉園修繕。

後慈湖雖然尚在整修，但觀旅局已預告修正收費辦法，全票從100元漲到150元，團體票也從80元漲到100元，但桃園市民、軍警消及6歲以上、12歲以下兒童優待票維持50元，未滿6歲或65歲以上（原住民55歲以上）族群則免費。

地方對票價調漲反彈頗大，指修繕未見成果，漲價只會嚇跑遊客，影響未來觀光產業發展。

國民黨桃園市議員李柏坊表示，後慈湖現在還在整修，做了什麼改變，民眾看不到，自然會質疑憑什麼漲價。此外，後慈湖屬兩蔣文化園區一部分，原本免費停車場已改為計次收費，現在後慈湖票價也要漲，會讓遊客覺得被剝2次皮，市府此舉無疑是把遊客拒於門外，實在說不過去。

民進黨桃園市議員陳治文則說，兩蔣園區曾多次委外經營，結果都是不了了之，原因出在觀光定位始終模糊不明，「嘴巴說了一口好菜，端上桌卻文圖不符」，這個問題遲至今日未解決，導致推廣活動成效不彰，遊客人數難提升。然而，現在遊客都不來了，市府還要漲價，遊客更不會來了。

觀旅局解釋，後慈湖入園票價除了解說人員、環境維護的管理費用，還包含慈湖遊客中心到百吉隧道入口處的接駁交通費，調漲是反映民生物價，也是為了園區永續經營，但票價只是預告，尚未拍板定案。修繕工作則預計年底前完成，之後還會發包布展，力拼明年初重新開放。