男子車禍截肢失依靠 新竹犯保助購義肢重獲行動力

中央社／ 新竹縣15日電

新竹一名男子日前因車禍導致雙腿截肢，生活經濟頓失依靠，也難以購買輔具，犯罪被害人保護協會台灣新竹分會獲報後，協助購買義肢等必需品，讓男子能重新站立，恢復行動力。

犯保新竹分會今天發布新聞資料指出，一名男子（化名阿雄）在下班途中發生職災車禍，導致雙腿截肢，生活面臨極大挑戰，犯保新竹分會主委陳進興等人日前探望與關懷。

陳進興告訴中央社記者表示，獲報後展開關懷服務，而針對重傷害案件新竹分會設置醫療專門委員會進行審查，並協助其申請補助與資源，期盼幫助阿雄重建生活、邁向自立。

陳進興說，此次案件感謝全聯實業股份有限公司捐助輔具資源，幫助購置義肢等必需品，讓阿雄能夠重新站立、恢復行動力，顯著提升生活品質。

阿雄透過文字表示，感謝犯保協會及社會善意表達深切感謝，有此關懷的力量，是他走出低谷、迎向馨生的重要支持。

犯保新竹分會指出，將持續推動柔性司法，整合社會資源，提供心理、法律與生活上的協助，讓被害人及其家屬都能感受到社會關懷。

