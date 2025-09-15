竹市「青創竹挺利」利息補貼 貸款額度上限為200萬元

青年創業不孤單！為鼓勵青年勇敢逐夢、踏出創業第一步，新竹市政府今舉辦「青創竹挺利－青年創業貸款利息補貼」記者會。代理市長邱臣遠宣布，即日起至11月30日止，開放18至45歲青年提出申請，貸款額度上限為200萬元，透過利息補貼協助減輕資金壓力，支持青年無畏啟程，邁向創業之路。

勞青處表示，這次青創貸款利息補貼計畫，除提供資金協助，更展現市府與青年站在一起的具體行動。透過最高可達2.5%的年利率補貼，創業青年在初期即可減輕利息壓力；補貼期限最長可達兩年，讓青年能更安心投入事業經營；同時，貸款額度上限為200萬元，確保青年在資金運用上靈活且有效率。

青發中心表示，申請青創利息補貼資格為18歲至45歲青年，其公司或商業須設立於新竹市且未滿8年，並經核准獲得「青年創業貸款」者，即可透過兆豐銀行提出申請，採「先申請、先受理」方式，至經費用完為止，鼓勵符合資格的青年朋友把握機會，及早提出申請。

青發中心指出，為激發青年創意與創業潛能，市府今年首度舉辦「新竹政策黑客松」，邀請全台16至40歲青年組隊參加，針對智慧治理、公共服務優化、數位市民生活、青年發展及永續城市等議題提出創新方案。活動總獎金高達50萬元，報名至10月23日截止（報名表：https://reurl.cc/mYXa8A），歡迎青年朋友踴躍挑戰。

邱臣遠表示，市府今年元旦成立「新竹市青年發展中心」，整合跨局處資源，打造單一服務窗口，以「創意、創業、創造」為核心推動「青年三創」政策，同時成立的「新創動能辦公室」也積極串聯產官學研，打造永續創業生態圈。此次推出的「青年創業貸款利息補貼」，正是青年政策的重要一環，盼為青年創業路上注入更多支持與動能。

新竹市青年委員林旻慶表示，他承接家族玻璃工藝事業並創立選品公司，創業初期常受租金與囤貨壓力所困，相信創業利息補貼，可以有效減輕創業者負擔。青年委員林志嘉分享，資金是創業最大挑戰，有了政府制度的支持，公司能專注於技術升級、拓展市場與團隊培育。