苗栗火車頭園區周邊 大小車共享停車格試辦 每半小時費率20元

苗栗火車頭園區周邊5格大客車／小型車共享車格今天起試辦至10月12日，半個小時費率20元，13日起大客車或小型車專用時間違反規定，可處600元至1200元罰鍰，試辦期間以勸導配合為主。

苗栗火車頭園區今年4月開園後，受到民眾歡迎，成了熱門景點，市公所規畫5格共享停車格，特定時段供遊客上、下遊覽車，其中，園區旁英才路65號前設2格，周一至周五上午9點至下午5點大客車專用，其餘時段小型車專用。

此外，縣府路縣警局側門旁1格、縣府第二辦公大樓「停二」停車場北側2格，周一至周五全日小型車專用；周六、周日上午9點至下午5點大客車專用，下午5點至隔日上午9點小型車專用。

苗栗市公所指出，共享停車格試辦期間至10月12日，13日上路，一般停車格半小時收費10元，共享停車格20元，且如果專用期間違規停車，可依道路交通管理處罰條例，違規占用特定對象使用停車位，可處600元至1200元罰鍰。