汰換光衰嚴重的LED路燈成效不彰？竹市府：已規畫汰換期程

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
劉彥伶指出，市府雖有編列預算汰換2013至2014年光衰嚴重的LED路燈，但成效與進度不彰，還遭審計室糾正。記者王駿杰／攝影
劉彥伶指出，市府雖有編列預算汰換2013至2014年光衰嚴重的LED路燈，但成效與進度不彰，還遭審計室糾正。記者王駿杰／攝影

新竹市府2013年曾獲濟部指定參與「LED路燈示範城市計畫」，也是全台首個完工啟用LED路燈的城市。但新竹市議員劉彥伶指出，市府工務處前年到去年分別有編列1300、1600萬元預算，要汰換2013至2014年光衰嚴重的LED路燈，但今年卻被審計室糾正仍出現路燈尚未全面普查及汰換的情況，希望相關單位能重視。

對此，市府工務處表示，市府2013年及2014年換裝的1.5萬盞LED路燈，於2021年底測試光衰為原光通量70%，其中主要道路及對外橋梁部分路燈，已陸續於今年前汰換完成；另外，次要道路及服務道路部分，雖目前光衰仍持續降低，但該等道路對照度的要求較低，預計可於2027年前全數汰換完成。

工務處指出，至於2015年汰換的7454盞路燈，經測試其光衰狀況良好，預計可使用超過12年，已規畫於2028年開始進行汰換。此外，市府陸續於2023年起逐年增加預算汰換2013年至2014年所換裝光衰嚴重的LED路燈，並已妥善規畫辦理全市路燈汰換的期程，以確保道路照明能符合法規要求，為加速汰換燈具進行，2026年更將爭取5000萬元汰換經費，持續改善道路友善照明環境。路燈普查部分，亦已爭取相關經費，預計於2026年開始辦理普查工作。

劉彥伶指出，新竹市府2013年配合經濟部能源局的「LED 路燈示範城市三年計畫」進行大規模的傳統水銀燈更換，並成為全國第一個完工啟用LED路燈的示範城市，其LED路燈比例在當時也處於全國領先地位。

但是，市府雖有編列預算汰換2013至2014年光衰嚴重的LED路燈，但成效與進度不彰，還遭審計室糾正。劉彥伶說，她關心目前LED路燈普查辦理情況，發現目前尚未執行辦理，對於民眾的行車與行走安全，這是一大隱憂，另外，未辦理普查的路燈，電費仍是全市民買單。

劉彥伶說，她已敦促市府在預算規畫跟執行上要加緊腳步，在已知LED燈具使用年限上，積極管理並做提前預備，避免因為行政上的流程影響了市民的安全，也不要讓曾經亮眼的城市變得黯淡無光。

LED 新竹 規模 能源

