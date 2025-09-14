現場野炊做蛇餅！桃園11校餐飲社團擺攤 展現特色廚藝

桃園市青年事務局今於中壢區銀河廣場舉辦「2025校園社團微市集—Hi～桃青料理營業中」，為青年局首度以餐飲廚藝社團為主題策劃，集結桃園市高中職及大專校院共11校15個攤位，透過料理展現青年創意與飲食文化，吸引眾多市民熱情參與。

今參與社團橫跨飲調、美食、戶外與流行文化等領域，包括台北商業大學桃園校區野餐社與熱舞社、桃園高中飲桃物語社、中壢高商壢戀東瀛社、楊梅高中ACGN動漫社及梅高動漫創作部等，共同將社團日常轉化為特色料理。其中，振聲高中納豆童軍團以「野炊」為亮點，現場示範製作蛇餅，讓市民體驗僅靠木棍與炭火即可完成的經典童軍料理，展現自立自強與團隊合作精神；龍潭高中韓國流行舞蹈社則端出「韓式辣Q捲」，讓民眾透過舌尖感受韓流文化魅力。

為增添互動，青年局今也特別準備600份餐點兌換券，邀請市民親嚐學生創意料理，體驗校園社團能量；青年事務局局長侯佳齡更親自擔任「一日店長」，與學生一同備餐、服務及交流，近距離感受社團的熱情與巧思，展現市府對青年多元發展的支持。