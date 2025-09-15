聽新聞
0:00 / 0:00

國原院漏油汙染 地方譁然、民代要求說清楚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
國家原子能科技研究院因油槽管線鬆脫，2萬4千公升柴油漏光，造成1萬2045平方公尺土地被匡列汙染控制場址，引發地方震驚和不滿。圖為環保局人員檢測土壤、水源。記者陳俊智／翻攝
國家原子能科技研究院因油槽管線鬆脫，2萬4千公升柴油漏光，造成1萬2045平方公尺土地被匡列汙染控制場址，引發地方震驚和不滿。圖為環保局人員檢測土壤、水源。記者陳俊智／翻攝

桃園市龍潭區國家原子能科技研究院驚傳漏油重大汙染，地方震驚，當地里長不滿迄今仍未獲汙染危害消息，藍綠議員也批，國原院未與地方睦鄰，如今汙染土壤、地下水須說清楚。國原院昨表示，會落實汙染整治、加強風險管理。

本報昨報導國原院重大汙染事件，2.4萬公升廢油流進石門大圳農灌系統，周邊1.2萬平方公尺土地匡列為汙染控制場址，環保局先開罰84萬元，要求改善。

但國原院所在地龍潭佳安里長江李桂春、瑞源里長江朝陽都說，未接獲該汙染消息，因很多里民使用地下水，將先請里民檢驗水質，進一步了解事件嚴重性。

國民黨市議員劉熒隆說，漏油處後方緊鄰大漢溪，大家擔心影響地下水，此事遭刻意掩蓋，令地方非常不滿。他要求公部門要負責補償，不能等閒視之。

民進黨市議員張肇良表示，漏油汙染土壤、地下水面積大，影響大漢溪上游，危及自來水鳶山堰水質，希望國原院公開資料說清楚，環境部及環保局限期最短時間改善恢復。

國民黨議員徐玉樹說，這次漏油汙染很久才被發現，中央及環保局避重就輕，過去該院也常發生汙染事件，讓里民不安，此次漏油也未對地方說明，令人不滿。

國原院指出，去年底發現柴油槽管線滲漏，漏油進入石門大圳造成油汙，已配合相關單位迅速清除，石門大圳1月24日已恢復正常通水，水質穩定。

國原院指出，桃園市府8月6日公告該院部分土地為土壤及地下水汙染控制場址及汙染管制區域，確認範圍不涉及民間土地。將持續依法落實後續控制與整治，防範類似事件再發生。

漏油 國原院 環境部

延伸閱讀

屏東內埔出現「米奇屋」！透天厝旁堆滿回收物 老翁：別再丟給我了

賴清德台中參香引公民團體舉牌告狀 要總統管管「大里垃圾山」

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

國原院漏油汙染土壤地下水重大 桃園在地居民震驚不滿

相關新聞

國原院漏油汙染 地方譁然、民代要求說清楚

桃園市龍潭區國家原子能科技研究院驚傳漏油重大汙染，地方震驚，當地里長不滿迄今仍未獲汙染危害消息，藍綠議員也批，國原院未與...

知名烘焙坊突倒閉失聯 新竹縣府勞資調解

新竹縣知名烘焙坊「拉凡德手作烘焙坊」驚傳無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，旗下8間分店員工一夕失業。縣府勞工處指出，11日...

防捷運工安意外 桃園設智慧圖台管控

桃園、台中等縣市都曾發生工地物料墜落捷運軌道的事故，為有效管理建築工地安全，桃捷表示已加強高風險路段監測，並與工研院研發...

現場野炊做蛇餅！桃園11校餐飲社團擺攤 展現特色廚藝

桃園市青年事務局今於中壢區銀河廣場舉辦「2025校園社團微市集—Hi～桃青料理營業中」，為青年局首度以餐飲廚藝社團為主題...

中壢這條行川線距停車格近難走 桃園議員批：缺橫向聯繫浪費錢

桃園市中壢區過嶺人口成長迅速，市議員謝美英最近連續接獲民眾陳情，松義路、松義三街口交通畫線不利行人，謝美英今天批評，中壢...

全台第一！桃市府YT頻道訂閱破10萬 機場「鏡頭君」立功

桃市府的「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數日前衝破10萬，獲得YouTube影音平台白銀創作者獎，其中包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。