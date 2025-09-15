國原院漏油汙染 地方譁然、民代要求說清楚

桃園市龍潭區國家原子能科技研究院驚傳漏油重大汙染，地方震驚，當地里長不滿迄今仍未獲汙染危害消息，藍綠議員也批，國原院未與地方睦鄰，如今汙染土壤、地下水須說清楚。國原院昨表示，會落實汙染整治、加強風險管理。

本報昨報導國原院重大汙染事件，2.4萬公升廢油流進石門大圳農灌系統，周邊1.2萬平方公尺土地匡列為汙染控制場址，環保局先開罰84萬元，要求改善。

但國原院所在地龍潭佳安里長江李桂春、瑞源里長江朝陽都說，未接獲該汙染消息，因很多里民使用地下水，將先請里民檢驗水質，進一步了解事件嚴重性。

國民黨市議員劉熒隆說，漏油處後方緊鄰大漢溪，大家擔心影響地下水，此事遭刻意掩蓋，令地方非常不滿。他要求公部門要負責補償，不能等閒視之。

民進黨市議員張肇良表示，漏油汙染土壤、地下水面積大，影響大漢溪上游，危及自來水鳶山堰水質，希望國原院公開資料說清楚，環境部及環保局限期最短時間改善恢復。

國民黨議員徐玉樹說，這次漏油汙染很久才被發現，中央及環保局避重就輕，過去該院也常發生汙染事件，讓里民不安，此次漏油也未對地方說明，令人不滿。

國原院指出，去年底發現柴油槽管線滲漏，漏油進入石門大圳造成油汙，已配合相關單位迅速清除，石門大圳1月24日已恢復正常通水，水質穩定。

國原院指出，桃園市府8月6日公告該院部分土地為土壤及地下水汙染控制場址及汙染管制區域，確認範圍不涉及民間土地。將持續依法落實後續控制與整治，防範類似事件再發生。