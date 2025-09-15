聽新聞
知名烘焙坊突倒閉失聯 新竹縣府勞資調解
新竹縣知名烘焙坊「拉凡德手作烘焙坊」驚傳無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，旗下8間分店員工一夕失業。縣府勞工處指出，11日已接獲15名員工申請勞資調解，本周將安排勞資調解，由於拉凡德營業登記在新竹市，後續將移交竹市府接手。
據悉，「拉凡德」由一對夫妻檔共同創立，先生專精歐式麵包，太太擅長法式甜點，都曾在五星級飯店服務過，自新竹縣發跡後，在桃竹苗擴展事業，在新竹縣竹北、竹東及新埔共4間分店，竹市1間，苗栗縣頭份1間。
未料，拉凡德手作烘焙坊苗栗頭份自強店13日在臉書聲明，控訴總部經營者夫婦於本月10日無預警宣布倒閉，當晚就人間蒸發、至今失聯，導致直營店、中央工廠及加盟店全面歇業。
該情況直接造成加盟商的營運受到嚴重影響，所有拉凡德商品目前皆無法正常供貨，只能暫停營業。
新竹縣勞工處指出，11日已接獲15名員工申請勞資調解，店員、送貨司機、烘焙師傅都沒收到8月至9月10日的薪水，將於本周安排勞資調解，並進行店家訪查。
拉凡德的營業登記在新竹市，竹市府勞青處昨也說明，拉凡德手作烘焙坊無預警倒閉積欠勞工薪資、資遣費，勞工可至工作所在地勞政單位申請勞資爭議調解，透過縣市政府歇業事實認定後，向勞工保險局申請積欠工資、資遣費等墊償。
