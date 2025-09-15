聽新聞
防捷運工安意外 桃園設智慧圖台管控

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃捷去年發生C型鋼掉落軌道事件，引發關注。市府表示，目前桃捷已加強巡檢和工地把關機制；建管處也開發智慧圖台，落實防患於未然。圖／桃捷提供
桃園、台中等縣市都曾發生工地物料墜落捷運軌道的事故，為有效管理建築工地安全，桃捷表示已加強高風險路段監測，並與工研院研發異物入侵偵測系統；桃市建管處也推動「智慧建管圖台」，建立風險模型，盼協助稽查人員掌握工地狀況。

目前鄰近桃捷軌道50公尺以內的在建工程共47處，鄰近軌道的高樓工程共16處。為防止意外再發生，桃捷公司表示，除加強巡檢，建案施工前也需通過3道關卡，包括需經由捷工局審查才核發建築許可，施工計畫需由第三方機構審查，另在今年7月起新增開挖地下室管制措施，申報「擋土安全維護措施」才可施工勘驗。

建管處長莊敬權說，為更有效管理全桃園建築工地，市府也已建置智慧圖台系統，整合全市建築、消防、勞檢資訊，讓相關人員能在同一畫面上掌握建築物的完整資訊。

以捷運軌道工地為例，稽查人員在辦公室即可透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊，系統更導入雲端「施工日誌」管理，掌握工地狀況。

今年8月起，系統從全市近千處工地中篩選出74處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有22處需改善；未來圖台也將串接氣象資訊，在颱風、豪雨等情境下提供客製化防災提醒，落實防患於未然。

