中壢這條行川線距停車格近難走 桃園議員批：缺橫向聯繫浪費錢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市議員謝美英現場看中壢松義路、松義三街路口停車格、路口3根號誌桿橫行，畫設行穿線壓迫，讓行人娃娃車難走。圖／謝美英提供
市議員謝美英現場看中壢松義路、松義三街路口停車格、路口3根號誌桿橫行，畫設行穿線壓迫，讓行人娃娃車難走。圖／謝美英提供

桃園市中壢區過嶺人口成長迅速，市議員謝美英最近連續接獲民眾陳情，松義路、松義三街口交通畫線不利行人，謝美英今天批評，中壢區公所與市府交通局在該路口畫線未做好橫向聯繫，刨鋪畫線浪費公帑，停車格、行穿線逼近，3標誌桿在前，影響行人娃娃車、輪椅難走，陷行人交通混亂。

市府交通局指出，該局接獲通知會勘後，在松義路、松義三街路口畫設停車格，如果中壢區公所要畫設路口行穿線，須與該局溝通，擇期會勘就停車格、行穿線畫設重新調整。

中壢區公所表示，該路面刨鋪後畫線，引起民眾質疑，區公所將先行畫設行穿線，考慮近日塗銷停車格，將擇期重新安排會勘解決，為避免後續施作衝突，未來會加強橫向聯繫整合，避免再發生類似情形，造成民眾困擾。

謝美英說，中壢區松義路、松義三街路口附近住戶激增，基於交通需求，她二度辦理會勘，中壢區公所在該口先畫行穿線，沒多久馬路重鋪，行穿線重畫前，交通局畫好停車格，該路口3根號誌、反光桿橫亙，再畫設行穿線，在停車格壓迫下，尤其娃娃車或輪椅勢必難以通行、行人要繞路，徒增交通混亂及行人困擾。

謝批評，市府單位及區公所橫向溝通有問題，先畫行穿線再重鋪松義路，畫好行穿線又破壞，畫設停車格卻未調整好，又要重新改善再畫設，一個路口簡單畫線工程改來改去，不僅浪費公帑，也帶給民眾困擾，鑑於該路口行穿線畫設必要，她決定17日邀相關單位及民眾再辦會勘，一次解決畫設行穿線、停車格問題，方便民眾、輪椅、娃娃車通行安全。

行人 中壢 停車格

