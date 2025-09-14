山羚羊越野路跑400人參與 桃警維護賽事宣導交通安全

山羚羊越野路跑-虎頭山站今於虎頭山奧爾森林學堂廣場熱鬧登場，共有4百多名熱愛山林路跑的選手參加活動。為使路跑活動安全順利完成，桃園警察分局事先勘查活動路線，由交通組及轄區青溪派出所縝密規劃安全維護計畫，讓選手們安全又歡樂的運動。

今來自各地的選手陸續報到，上午7時許由東華大學原民社同學歌聲吟唱迎賓曲，拉開活動序幕，接著所有選手跟著音樂暖身活動；上午7時30分許，25公里羚羊組選手準備出發，主辦單位邀請桃園警分局交通組組長吳惍楊共同鳴槍起跑，選手精神抖擻地奔馳出發。