山羚羊越野路跑400人參與 桃警維護賽事宣導交通安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
山羚羊越野路跑-虎頭山站吸引400多人參與，桃園警分局事先規劃安全維護計畫，今在現場和民眾宣導交通知識。記者周嘉茹／翻攝
羚羊越野路跑-虎頭山站今於虎頭山奧爾森林學堂廣場熱鬧登場，共有4百多名熱愛山林路跑的選手參加活動。為使路跑活動安全順利完成，桃園警察分局事先勘查活動路線，由交通組及轄區青溪派出所縝密規劃安全維護計畫，讓選手們安全又歡樂的運動。

今來自各地的選手陸續報到，上午7時許由東華大學原民社同學歌聲吟唱迎賓曲，拉開活動序幕，接著所有選手跟著音樂暖身活動；上午7時30分許，25公里羚羊組選手準備出發，主辦單位邀請桃園警分局交通組組長吳惍楊共同鳴槍起跑，選手精神抖擻地奔馳出發。

吳惍楊表示，本次路跑活動分為25公里、18公里、10公里及5公里4個組別，活動持續進行至午後結束，警方將全程進行安全維護；警方同時利用機會對選手及在場民眾宣導交通安全，以實際案例強化行人穿越路口應遵守號誌指示通過，以維護自身及他人安全。

相關新聞

全台第一！桃市府YT頻道訂閱破10萬 機場「鏡頭君」立功

桃市府的「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數日前衝破10萬，獲得YouTube影音平台白銀創作者獎，其中包...

防捷運再發生工安意外 桃園用大數據提前拆彈

桃園、台中等縣市都曾發生工地物料墜落到捷運軌道的事故，為有效管理建築工地安全，桃捷表示已加強高風險路段監測，並與工研院研...

三義早班公車缺駕駛竟不出車？ 苗栗縣府要全面盤點市區公車路線

公路客運大環境不利，亦捷科際整合股份有限公司行駛苗栗縣三義鄉路線月初早班車一度取消，縣府危機意識，啟動市區公車需求、路線...

苗北設監理分站 縣長、立委都爭取：避免舟車勞頓

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，但監理站設在苗栗市，車程來回約1個小時，造成考照、洽公不便，縣長鍾東錦、立委...

新竹少年刑務所職務官舍修復工程延後完工 文化局：人力短缺物料上漲

新竹少年刑務所園區腹地廣大，除了市定古蹟演武場，周邊還包含18棟日式宿舍歷史建築，市府推動刑務所文化資產保存與活化，但該...

獨／國原院爆重大汙染 1.2公頃土地列控制場址恐再升級

國家原子能科技研究院驚傳重大汙染，12045平方公尺土地因柴油滲漏被匡列汙染控制場址，且有可能因汙染...

