全台第一！桃市府YT頻道訂閱破10萬 機場「鏡頭君」立功

桃市府的「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數日前衝破10萬，獲得YouTube影音平台白銀創作者獎，其中包括桃園機場南跑道、凱悅酒店等地的「鏡頭君」今年已吸引逾316萬觀看次數，無疑是最大功臣。桃園市觀旅局表示，今年還會在大園許厝港溼地、復興馬崙砲台等處再增加5處即時鏡頭，讓市民在家也能賞鳥、觀星。

桃園市目前共有17個即時鏡頭，布建在桃園機場、石門水庫、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山等熱門觀光景點，觀看次數前3名分別為石門水庫1415萬1848次、大溪老街1182萬9081次、桃園機場南跑道1017萬9848次；17個即時鏡頭總累積觀看次數逾5676萬次、450萬小時。

觀旅局表示，桃園機場2支即時鏡頭雖於2023、2024年才裝設，但觀眾可零時差看到跑道、滑行道及機坪空橋接駁、地勤作業及拖機等空側運作，南跑道今年觀看次數更已達277萬7722次，顯見即時影像廣受航空迷歡迎。