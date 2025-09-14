防捷運再發生工安意外 桃園用大數據提前拆彈

桃園、台中等縣市都曾發生工地物料墜落到捷運軌道的事故，為有效管理建築工地安全，桃捷表示已加強高風險路段監測，並與工研院研發異物入侵偵測系統；桃市建管處也推動「智慧建管圖台」，建立風險模型，盼協助稽查人員快速掌握工地狀況。

2023年5月，台中捷運豐樂公園站附近的興富發建案，因吊臂自高處墜落到正在行駛的捷運軌道上，造成1死10傷。2024年10月，桃園機場捷運A8往A7方向，軌道旁也曾出現約2公尺長的C型鋼，導致列車經過後出現閃光及煙霧，影響上千名乘客，突顯軌道周邊工地管理的重要性。

目前鄰近桃捷軌道50公尺以內的在建工程共47處，鄰近軌道的高樓工程共16處。為防止意外再發生，桃捷公司表示，針對高風險路段已加強監控，列管工地每月需巡查1次，吊掛作業建案每月巡查2次。針對鄰近軌道的高樓工程，也要求站務員每日巡視、維修人員每周巡檢。

桃捷表示，除加強巡檢，建案施工前也需通過3道關卡，包括需經由捷工局審查才核發建築許可，施工計畫需由第三方機構審查，最後則加強開挖把關，在今年7月起新增開挖地下室管制措施，申報「擋土安全維護措施」才可施工勘驗。

建管處長莊敬權表示，為更有效管理全桃園建築工地，市府也已建置智慧圖台系統，整合全市建築、消防、勞檢相關資訊，讓相關人員能在同一畫面上掌握每一棟建築物的完整資訊，並評估潛在風險因子。

以捷運軌道沿線工地為例，稽查人員在辦公室即可透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊，系統更導入雲端「施工日誌」管理，要求工地主任每日回傳施工進度、工班及用料狀況。