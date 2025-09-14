桃園建管處導入智慧圖台 提升安全與稽查精準度

快訊

中央社／ 桃園14日電

桃園市建管處推動「智慧建管圖台」，導入層級分析法，針對建築工地中可能致災因素量化評估、建立風險模型，協助稽查人員掌握工地狀況，讓有限人力集中在真正需要的工地。

桃園市政府建築管理處今天發布新聞稿指出，圖台系統整合建照、工程規模、施工進度及是否鄰近捷運等資訊，並透過層級分析法（AHP）分析施工階段、地點特性、勞安條件等因子，計算各工地風險指數。

建管處表示，8月起，系統從近千處工地篩選出74處高風險工地，經專業公會檢查後有22處需改善，顯示「智慧圖台」搭配「風險模型」能有效提升工地安全稽查精準度。

建管處表示，以捷運軌道沿線工地為例，稽查人員在辦公室就能透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊。同時，系統導入雲端「施工日誌」管理，要求工地主任每天回傳施工進度、工班及用料狀況。這些回傳的數據正逐步建立起完整的大數據資料庫，將成為未來輔助建築管理決策的重要依據。

建管處長莊敬權指出，智慧圖台結合科學分析，讓工地管理更透明、制度更嚴謹，也能作為政策制定的重要依據，讓市民居住更安心。未來將持續深化圖台功能，例如串接勞檢及氣象資訊，在颱風、豪雨等情境下提供客製化防災提醒，真正落實「防範於未然」。

