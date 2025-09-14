三義早班公車缺駕駛竟不出車？ 苗栗縣府要全面盤點市區公車路線

公路客運大環境不利，亦捷科際整合股份有限公司行駛苗栗縣三義鄉路線月初早班車一度取消，縣府危機意識，啟動市區公車需求、路線盤點規畫，如果交通部釋出路線，明年評估營運。

亦捷科際去年9月接手新竹客運，行駛苗栗縣路線，三義鄉長呂明忠求助縣府，表示三義往苗栗的早班車，這個月突然取消，造成通勤族就學、上班困擾，其中，有3名弱勢民眾每天搭這班車到苗栗市上班，希望縣府幫忙，也引起議論，傳出亦捷科際退出苗栗縣客運路線經營權，亦捷科際聲明嚴正否認。

亦捷科際澄清指出，承接苗栗縣客運路線，各項營運計畫都照原進度持續進行，「並無任何退出或轉讓經營權之意圖」，未來，將持續投入資源，優化車輛及服務品質。

新竹監理所主動了解，發現亦捷科際三義地區5664及5664A路線公車原配置3名駕駛，其中1人離職，9月1日班次調整，將原5664A苗栗─三義（經銅鑼）延駛至八櫃開行上午6點50分班次取消，影響部分民眾乘車需求。

監理所請亦捷科際在駕駛無法替補前，研議9月12日起調整改成5664往程（苗栗開）上午6點及返程（三義開）上午7點 ，原搭乘5664A上午6點50分班次民眾，可改搭乘三義幸福巴士乙線第1班國民住宅上午6點39分，到三義火車站上午6點57分班次，再轉乘5664返程班次替代。

縣政府交通工務處指出，縣府目前經營高鐵往竹南及雪霸國家公園管理處汶水遊客中心2線市區公車，目前因駕駛人力不足等問題，民間經營大環境不利，交通部鬆口釋出調整公車路線，縣府委託規畫盤點，明年2、3月間期末報告，縣府再據以評估經營市區公車，串連鄉鎮市幸福巴士，提供更好的公共運輸。