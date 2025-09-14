快訊

苗北設監理分站 縣長、立委都爭取：避免舟車勞頓

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍最近都發聲，希望在苗北設監理分站。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍最近都發聲，希望在苗北設監理分站。本報資料照片

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮人口近20萬人，但監理站設在苗栗市，車程來回約1個小時，造成考照、洽公不便，縣長鍾東錦、立委陳超明邱鎮軍最近都發聲，爭取在苗北設監理分站。

新竹監理所目前每月第一、三周星期四上午及下午，分別在頭份市衛生所、頭份市公所派員進駐合署辦公，提供簡易監理服務，包括行、駕照換或補發，及繳納違反汽車強制責任、道路交通管理處罰條例違規罰鍰等，考照等還是要到苗栗監理站，苗北地區設分站，因涉及組織編制、廳舍等問題，須進一步等上級決定。

頭份市、竹南鎮占全縣人口37.5%，受到新竹科學園區外溢作用，大矽谷計畫加持，人口數、車輛數持續增加，目前苗北地區相關監理業務處理量能不足，鍾東錦、陳超明及邱鎮軍都接獲鄉親反映，單程到苗栗監理站就要約30分鐘，相當不方便，鍾東錦要求團隊盤點規畫建議。

陳超明及邱鎮軍立委辦公室、交通部、公路局人員最近討論，陳超明說，中央機關應考量滾動檢視各地區的發展，讓鄉親辦理各項業務能更便捷，請公路局盤點人力及場地的配置，研議方案滿足苗北地區監理服務的需求。

邱鎮軍發文要求交通部評估，建請公路局盤點人力配置與調整，短期在評估人力後，頭份據點改為每周一次，竹南據點增設為每兩週一次服務，1個月內回覆進度，長遠規畫是在竹南與頭份之間設置監理分站，讓服務更加便利。

