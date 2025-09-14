聽新聞
其人其事／邱媛美竹科董座退休 跨界當高中校長育才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹科第一家進駐園區的雲端軟體服務廠商、亦思科技前董事長邱媛美，現為國內第一所原住民音樂實驗高中「原聲國際學院」的創校校長。記者郭政芬／攝影
竹科第一家進駐園區的雲端軟體服務廠商、亦思科技前董事長邱媛美，現為國內第一所原住民音樂實驗高中「原聲國際學院」的創校校長。記者郭政芬／攝影

竹科雲端軟體服務廠商「亦思科技」前董事長邱媛美，退休後受邀出任全台第一所原住民音樂實驗高中「原聲國際學院」創校校長。從科技業轉教育界，她有感教育是門等待的藝術，也盼透過教育與音樂，讓弱勢孩童天助人助、未來走上助人之路。

邱媛美2008年與夥伴創辦專攻雲端運算的亦思科技，負責業務與營運。她原本規畫55歲退休，卻因原聲國際學院「有老師、學生，卻沒有校長」的請託，就此改變人生軌跡。

初任校長時，因彼此不熟悉，邱媛美花大量時間陪伴學生。曾有女學生拒絕她的安慰，卻在1年後主動給她擁抱，讓她體會到愛與耐心的力量。如今學校邁入第6年，約30名來自全台的原民生，她也卸任校長之職，家長多盼部落長大的孩子翻轉命運，成為回饋社會的典範。

邱媛美謹記在心，格外重視養成教育，要求學生養成守時習慣，並以「主流與非主流」的觀念鼓勵展現優勢。在原聲國際學院，學生因音樂登上國際舞台，甚至代表台灣赴美參加原住民大會，以歌聲與影像介紹台灣，獲得全場喝采。

除了教育，她也推動藝術。10年前在新竹成立「築愛協會」，定期舉辦音樂會、支持原聲童聲合唱團與親愛愛樂等團體。去年協助親愛愛樂落腳竹東鐵路舊宿舍區，打造「音樂巷」，每周六舉辦表演，推廣在地文化。邱媛美說，「台灣音樂實力一點不輸國外，值得更多關注」。

其人其事／邱媛美竹科董座退休 跨界當高中校長育才

