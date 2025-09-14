國原院爆2.4萬公升漏油汙染 桃市開罰84萬

我國關鍵基礎設施「國家原子能科技研究院」驚傳重大汙染，多達2.4萬公升的廢油流進石門大圳農灌系統，經相關單位追查揪出竟是元凶，導致周邊1.2萬平方公尺土地被匡列為汙染控制場址。桃園市環保局指出，已開罰84萬餘元，並要求改善、整治。

國原院坦承疏失，指油料是從儲油槽與緊急發電機之間的油管接縫處滲漏，推測滲漏原因與油管年久老化鬆脫有關，油管又在地底，未能察覺，現已改進並著手汙染場址整治計畫。為避免再發生，院內現在只要超過1千公升的油槽都有數位設備連線安全管制中心，即時監控油量。

據了解，石門大圳為農灌排水系統，其中部分水源供給下游台灣自來水公司平鎮淨水廠做自來水，去年12月29日晚間，淨水廠偵測到水質異常，通報管理大圳的農水署，農水署發現油汙後，會同經濟部水利署、桃市環保局與自來水公司花了2天1夜調查，12月31日確定汙染源為國原院。

漏油事件始於國原院緊急發電機儲備用油管線脫落，現場雖有承接漏油的防範容器，但容積不到1立方公尺，盛滿後，油料溢流滲入土壤一路向下，最後從油槽旁17公尺深邊坡地面湧出，再溢流石門大圳，造成汙染，目前仍在善後。

知情人士透露，2萬4千公升油料相當於一輛滿載的油罐車，國原院竟未察覺滲漏，令人匪夷所思。目前，國原院已封閉漏油的油槽不再使用，並與農水署在石門大圳的漏油點設3套抽水設備做為防線。

桃園市環保局表示，調查人員在汙染場址土壤測得總石油碳氫化合物濃度高達每公斤7860毫克，是土壤汙染管制標準值7.8倍，而地下水總石油碳氫化合物濃度每公斤2640毫克更是第二類地下水汙染管制標準的264倍。

桃園市政府8月6日已公告龍潭區中科段與永福段23筆為土壤或地下水汙染控制場址，總面積達1萬2045平方公尺，由於場址汙染影響潛勢評估總分達2383分，超過整治場址1200分標準，市府8月已向環境部提報為整治場址，環境部審查中。