竹市首屆同志遊行x彩虹文化祭 熱鬧踩街

中央社／ 新竹市13日電

新竹性別友善行動聯盟及GisneyLand風城部屋今天舉辦首屆「新竹同志遊行x彩虹文化祭」活動，超過2000人遊行隊伍揮舞彩虹驕傲旗，場面熱鬧。

活動今天下午在新竹市北大公園登場，新竹市代理市長邱臣遠致詞表示，市府將各局處納入性平工作小組體系，凝聚跨部門合作，今年榮獲行政院「金馨獎」評比甲等，讓多元平權不只是口號，而是日常生活中真實可感的溫度。

新竹市性別友善行動聯盟協會理事長楊涵茹表示，今年首次發起新竹市「同志遊行」，以實現更具體的性別友善與公共意識，很感謝台灣紅絲帶基金會及風城部屋辦理愛滋病防治宣傳及性別平等課程，提供桃竹苗地區多元族群支持。

新竹市府社會處表示，此次活動匯集69個不同類型的攤位，提供美食與宣導的闖關集章市集、免費性健康檢測站等；遊行活動參與人數超過2000人，沿途串聯新竹的文化與多元地景。

新竹 性別 同志遊行

