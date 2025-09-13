桃園市政府勞動局表示，工資及工作內容等勞動條件，應由勞資雙方於勞動契約中約定。圖：資料照

桃園市產業總工會及部分清潔隊員昨(12)日前往勞動部陳情，表達反對修改清潔獎金之訴求，桃園市政府勞動局表示，工資及工作內容等勞動條件，應由勞資雙方於勞動契約中約定，未應經勞資雙方協商同意，雇主不得片面變更。

另據環境管理處表示，清潔獎金修正之規定不會溯及既往，並在勞動基準法規範下調整職務時才適用，為因應審計處接獲陳情案，要求針對同酬不同工訂定分級規範，也將與3個市府所屬與清潔隊員相關工會（府工會、局工會、處工會）積極溝通，對於廣大同仁心中的疑慮，各區中隊將與同仁們說明，後續將持續協調以廣納建議。

桃園市政府勞動局表示，工資及工作內容等勞動條件，應由勞資雙方於勞動契約中約定。圖：翻攝自Google Map

桃園市政府勞動局說明，清潔獎金如係具有工作而獲得之報酬及經常性給予，應屬工資，如有調整仍應由勞資雙方協商。環境管理處如有需調整勞工職務，因屬勞動契約之變更，除依勞動基準法施行細則第7條之規定應由雇主與勞工商議約定外，亦應依勞動基準法第10條之1規定辦理，以維護勞工權益。

為避免勞工權益受損，有關於清潔獎金之訂定，本府勞動局再次呼籲環境管理處應主動與清潔隊員及工會溝通說明，勿造成誤解影響勞工權益，以促進勞資關係和諧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：清潔獎金修正惹議 勞動局：雇主不得單方面變更