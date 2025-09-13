熱門登山點飛鳳山假日停車難、步道老舊 民代呼籲縣府加碼改善
新竹縣飛鳳山坐落於芎林，不僅風景優美，天氣好更能看到台北101，登山路線豐富多樣，是爬山的熱門場所，民代指出，飛鳳山假日停車一位難求，山區公廁很少，遇到下雨很危險，呼籲縣府投入更多經費改善。對此，新竹縣交旅處回應，已爭取1000萬修繕飛鳳山觀日坪2800步道，未來採分年分期爭取經費，推動整體觀光發展。
議員陳星宏表示，飛鳳山是新竹著名的地標，每年吸引許多遊客與學校師生登山，但因大部分土地屬私人所有，修繕或建設都需地主同意，部分土地更涉及代勸堂資產，若能合作將有助推動，不過私人土地部分仍存挑戰。他強調，地方長期反映包括廁所、停車場等配套設施不足，地方盼能整合各方意見，逐步改善設施，帶動觀光發展。
議員甄克堅說，飛鳳山擁有5、6條步道，範圍廣大，最需要優先改善廁所與飲水設施。目前步道整體規畫仍顯落後，尤其在雨天使用時，安全與設施不足的問題更顯嚴重。他建議縣府交通旅遊處應持續追加經費，並建立縣內串聯的帶狀步道系統。
議員林禹佑指出，飛鳳山假日吸引大量民眾，但停車位「一位難求」，道路狹窄、停車空間有限的問題長期未解，應提出具體改善計畫。
對此，交旅處回應，已尋覓適合設置停車場的地點，其中部分為國有地，將透過撥用程序進行，後續也會規畫興建停車場。飛鳳山整體發展計畫已完成，涵蓋水電供應、AED急救設施，將分年分期爭取經費，並與公所、地方民代持續合作，優化休憩環境。
新竹縣政府提案爭取交通部觀光署補助，辦理「新竹縣飛鳳山觀日坪2800步道修繕工程」，總經費編列1000萬元，其中中央補助540萬元、縣配合款460萬元，續也將納入明年度觀光業務辦理。該計畫旨在改善飛鳳山步道觀光環境，提升安全性與遊憩品質，並串聯鄰近山區等景點，推動整體觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言