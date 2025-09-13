苗栗公館 幸福巴士通車

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」昨通車，2輛日本進口中型巴士分別行駛甲、乙2線，每日12班次、全年逾3千班次，免費提供鄉親搭乘。鄉長何在鑫表示，巴士將便利長者出行，感謝各單位支持。不過，傳出亦捷接駛的客運路線可能喊卡，讓地方居民憂心未來交通受影響。

苗栗公館「幸福巴士」規畫2條路線，甲線（行修寺—大千醫院）全長19公里，沿途串聯泉州碑橋、公館鄉公所、農會、鶴岡國中小等站點。乙線（開礦村城隍宮—大千醫院）28公里，服務範圍包括石墻、仁安、尖山等聚落，周一至周五各6班，方便就醫、洽公與學童上下學。鄉公所表示，過去社區接駁巴士因車輛老舊常停駛，站牌破損或消失，造成不便；原先爭取700多萬購車經費，也因車價上漲不足139萬，感謝代表會支持墊付，讓幸福巴士順利上路。

苗栗公館「幸福巴士」引進2輛日本原裝中型巴士，站牌等設施同步優化。鄉公所表示，過去接駁巴士常出現故障，甚至有乘客攜帶雞屎肥料上車造成異味，為維護品質，特別訂定「乘客守則」，禁止部分貨物上車。

昨天在幸福巴士亮相及通車儀式上，也傳出亦捷客運年底將停駛，鄉公所回應，亦捷官網並未證實將停駛，不過鄉親還是很擔心。

縣府秘書長陳斌山表示，地方憂心亦捷年底可能停駛，希望監理所幫忙協調業者。立委邱鎮軍強調，有關亦捷將停駛的傳言，他和縣長都很關注，並討論因應辦法，他也會在國會要求中央提出對策。