竹北、台中火車站 加強稽查遊民

新竹縣竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，衍伸出環境問題，地方反應治安、環境衛生隱憂仍持續存在。竹縣府表示將提高清掃頻率與人力，警方也增加巡邏和夜間稽查。

台中車站一直有嚴重的遊民聚集問題，警方統計周邊約常駐上百名遊民，不少議員反映市容與觀感不佳。交通局表示，將增加清掃頻率與人力，周末在首班車發車前清掃，並在大平台階梯增設垃圾桶；其次，規畫保全人員持多國語言宣導牌，警方加強夜間稽查。

新竹縣議員吳旭智、蔡志環各在臨時會提案，呼籲正視遊民聚集隱憂。吳旭智表示，部分遊民因酒測或精神健康因素拒絕收容，短期措施難以根本解決。

他建議縣府提出中長期處遇方案，檢討收容規範、設立日間服務據點或臨時庇護中心，並強化跨局處合作、建立個案追蹤，提供差異化輔導。

蔡志環指出，竹北火車站周邊遊民問題長期存在，涉及社會處安置、警察治安、環保清潔及台鐵管理等跨局處責任，呼籲縣府指派主責單位，統籌協調各局處，加速提出完整解決方案，保障居民生活與安全。

新竹縣府社會處表示，自8月21日起已與台鐵及相關單位聯合行動，並自8月25日起將環境清潔擴至周一至周五，已有初步改善。遊民生活中心已設置，但建立信任及提供就業、醫療、安置等個別化服務仍需時間，加強特殊案件協調及巡查清潔工作。

警察局回應，警方主要查核身分並將需安置案件轉交社會處，若遇遊民拒絕安置，將加強周邊巡守，並針對上下學及通勤時段，車站前後站加強巡邏，確保公共安全。