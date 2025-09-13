聽新聞
桃市清潔隊 內外勤獎金修改惹議

聯合報／ 記者葉冠妤陳俊智／連線報導

桃園市環境管理處近期修改清潔獎金發放標準，引發爭議。桃市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會昨到勞動部陳情，質疑未經協商就修改薪資標準，要求勞動部發文提醒桃市府，以確保勞工權益。桃園市環管處表示，審計處要求檢討內外勤獎金同酬不同工，事前已與工會溝通過。

桃園市清潔隊員薪資來源有兩種，本俸加給約3萬9千元，其次為清潔獎金1萬元。桃園市清潔隊員權益促進會代表葉斯勝指出，新辦法依工作性質調整獎金，外勤維持1萬元，稽查或內勤降為8千元至6千元不等，因為清潔獎金占薪資2成，新制以8月31日為分界，新進或被調動者適用新基準，等於調內勤就可能減薪，大家都擔心被調職。

桃產總秘書彭宏達批評，桃園市環管處未與基層隊員協商，即片面下修勞動條件，造成同工不同酬、獎金縮減及管理權擴張，影響近3千名隊員權益。

彭宏達批評，環管處聲稱「8月31日前到職不受影響」，但只要調動或更換工作內容，仍會適用新制，全面衝擊基層勞動條件；清潔隊員適用勞基法，市府未與勞方協商即改動勞動條件，程序有瑕疵。

清潔隊員透露，新制上路後，若調內勤或稽查，薪水最多可能減少4千元，希望工會能保障權益。另有隊員說，內外勤獎金有區隔很合理，但原想爭取外勤提高獎金，結果卻是內勤獎金被縮減。

桃園市產業總工會監事賴建隆指出，環管處修訂獎金制度，除下修獎金，更擴張管理權，主管可藉職務調派，決定隊員的獎金金額，進而控制、打壓異議，桃園市首開全國惡例，呼籲撤回新版基準。

桃園市環境管理處回應，過去內、外勤清潔獎金都是1萬元，引發「同酬不同工」爭議，審計處要求檢討，才修訂獎金要點；修訂前已與3個清潔隊員工會溝通，職務調動雖影響獎金，但會先徵得同意，除非隊員有過失無法續留原職位。

勞動部勞動關係司合作科長黃春玉，日前已聯繫桃市府勞動局，後續將發函，重申勞動條件變更須雙方合意。桃園市勞動局表示，已請環管處主動與清潔隊員、工會溝通說明。

