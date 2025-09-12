盼成日客首選 桃園觀旅局組團赴日行銷地方特色

桃園市觀光旅遊局推廣在地觀光產業，今組團前往日本展開拜會交流之旅，首站前往簽有合作意向書的神戶，盼深化兩地官方合作，預計明天在大阪辦推介會，搶攻關西客源。

桃園市觀旅局表示，前年與日本神戶觀光局簽署觀光交流合作備忘錄後，雙方互動密切，除了互推2地馬拉松賽事，今天也拜會了日本旅行業協會（JATA）兵庫縣支部長、神戶市商店街聯合會會長、有馬溫泉觀光協會會長等地方重要人士，而神戶市議會前後任議長也支持支持2地持續合作。

觀旅局表示，桃園與神戶從初期交流認識拓展至互推旅遊市場，下一步將走向修學旅行市場，因此這兩天也安排了神戶中學校參訪行程。

另外，觀旅局明天講前進大阪舉辦推介會，近日主打的「珍珠海岸」、「大龍門」觀光廊帶都是重點，另外也為喜歡大自然的旅客準備了北橫原鄉簡介，希望桃園成為日本旅客來台首選。