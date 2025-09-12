快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

盼成日客首選 桃園觀旅局組團赴日行銷地方特色

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局今組團前往日本，推廣在地特色，盼吸引日客來桃園遊玩。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局今組團前往日本，推廣在地特色，盼吸引日客來桃園遊玩。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市觀光旅遊局推廣在地觀光產業，今組團前往日本展開拜會交流之旅，首站前往簽有合作意向書的神戶，盼深化兩地官方合作，預計明天在大阪辦推介會，搶攻關西客源。

桃園市觀旅局表示，前年與日本神戶觀光局簽署觀光交流合作備忘錄後，雙方互動密切，除了互推2地馬拉松賽事，今天也拜會了日本旅行業協會（JATA）兵庫縣支部長、神戶市商店街聯合會會長、有馬溫泉觀光協會會長等地方重要人士，而神戶市議會前後任議長也支持支持2地持續合作。

觀旅局表示，桃園與神戶從初期交流認識拓展至互推旅遊市場，下一步將走向修學旅行市場，因此這兩天也安排了神戶中學校參訪行程。

另外，觀旅局明天講前進大阪舉辦推介會，近日主打的「珍珠海岸」、「大龍門」觀光廊帶都是重點，另外也為喜歡大自然的旅客準備了北橫原鄉簡介，希望桃園成為日本旅客來台首選。

神戶 日本 桃園

延伸閱讀

連55年創新高！日本百歲人瑞數逼近10萬人 這族群占比88%

一顆8元銅板價！桃園南門市場小點心「風城雞蛋糕」6入40元 梅花造型雞蛋糕濃濃懷舊古早味

新財劃法爭議延燒 桃園堅持公式沒問題？副市長親上「數學課」解惑

3折票券秒殺！桃園鐵玫瑰藝術節掀搶票熱潮

相關新聞

3861戶受影響停水！苗栗銅鑼、西湖鄉部分地區9／16施工停水9小時

自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所辦理「銅鑼鄉樟樹村4至6鄰包括至倫宮的汰換管線工程，9月16日上午9點到晚間6點將停...

桃園捷運橘線平鎮段規畫漏掉醫院站？ 張善政會勘要調整

桃園市政府規畫捷運橘線，全線長29.95公里、暫定32站，平鎮地區議員、里長接到民眾反映，指出聯新國際醫院區塊沒有站，銀...

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部...

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過300...

竹市鹽港溪自行車公廁不足、植10大入侵植物 市府研議改善

新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用1...

智慧醫療新趨勢 桃青年局牽手3智慧健康AI新創團隊與敏盛智醫城合作

桃園市青年事務局A8智慧產業加速器攜手敏盛醫療體系、新創團隊今日在敏盛智醫城舉辦智慧健康新創體驗日，活動針對銀髮族群設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。