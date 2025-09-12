桃園捷運橘線平鎮段規畫漏掉醫院站？ 張善政會勘要調整

桃園市政府規畫捷運橘線，全線長29.95公里、暫定32站，平鎮地區議員、里長接到民眾反映，指出聯新國際醫院區塊沒有站，銀髮族看病要從鄰近的平興國中站走將近500公尺很不方便。

市長張善政今天下午與在地立委呂玉玲、4位議員及多位里長到現場會勘，決議由捷運工程局評估平興國中站，往南移約350公尺更靠近醫院，另外在原車站的北邊新設置復旦國小站，以免移車站以後和上一個車站距離過長，也符合民意及實況需求。

張善政表示，市政府正在規畫橘線捷運和做可行評估，將來會從桃園經過中壢到平鎮，再到龍潭，長度將29.95公里，將來從桃園串接中壢、平鎮、龍潭地區非常主要的捷運路線，市府原先規畫平鎮路線和車站時，在中大壢中、平興國中設站，再往南就到未來的平鎮火車站，其實站間距離有點長，市府我接到地方反映後再評估調整，平興國中站南移更靠近聯新國際醫院。

另外，在中大壢中與平興國中之間新設復旦國小站，以免調整後站與站之間的距離過長，影響又造成民眾的不方便，加上路線經過平鎮人口、建築密集區，如果能這樣調整和設新站，在地的鄉親居民搭捷運便利程度會增加很多，無論到醫院或到學校也更方便。

張善政也要求捷工局評估調整後車站與路線的用地取得是不是有問題，要避免影響民眾的權益。局長劉慶豐說明，未來會採取聯合開發的方式，提高土地的價值和造就地方繁榮，對私有地地主與市政府而言都是雙贏的局面；到場的立委呂玉玲、議員舒翠玲、王珮毓、陳韋曄、黃敬平因為先前都向市府反映有必要調整捷運橘線在平鎮的車站，今天與張善政到現場會勘，大家都有共識做出上述調整的結果。

捷運橘線是繼「三心六線」軌道建設路網後，另一條擘畫城市捷運路網願景重要路線，可以整合桃園、中壢、平鎮，及平鎮、龍潭兩條路線規畫需求，長度比現在正動工的捷運綠線27.8公里長，車站也比綠線21站多。