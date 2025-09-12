快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部陳情。記者葉冠妤/攝影
桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部陳情。記者葉冠妤/攝影

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部陳情，要求勞動部以正式公文方式，提醒桃市府如變更勞動條件，應與個別勞工協商合意後始得為之，確保清潔隊員權益。

桃產總秘書彭宏達指出，桃園市政府環管處在未與基層隊員協商合意下，片面下修基層隊員的勞動條件，不僅產生同工不同酬的現象，更會導致管理權的過度擴張，獎金也可能短少，影響基層隊員勞動權益甚鉅。

他進一步說，環管處宣稱「8月31日前到職的隊員不受影響」，但事實上，只要調動地點或更換工作內容，即適用新制，等於全面影響全體隊員的勞動條件。

桃園市清潔隊員權益促進會代表葉斯勝指出，清潔獎金佔基層隊員薪資兩成，新制規定8月31日後到職或被調動的隊員適用新基準，恐導致減薪，讓隊員擔心被調職、無法安心工作。此外，新舊制以日期畫分，恐造成同工不同酬，極不公平。

桃園市產業總工會監事賴建隆則說，此次環管處修訂獎金制度，不僅是獎金下修，更是管理權過度擴張，主管可藉調派決定獎金多寡，進而控制隊員、打壓異議，他認為桃園首開全國惡例，恐影響全台清潔隊員，呼籲桃市府立即撤回新版獎金基準。

彭宏達說，清潔獎金新制影響桃園全市近3000名基層隊員勞動條件，卻未經基層隊員同意就片面修改，而中隊長、分隊長根本未實際參與清潔工作，卻領最高獎金，令基層人員難以接受，呼籲勞動部積極處理，並向桃園市政府重申，如事業單位有變更勞動條件之需求，應與個別勞工協商合意後始得為之，不應由環管處單方面決定基層隊員的勞動條件。

勞動部勞動關係司合作科科長黃春玉回應，昨天已聯繫過桃市府勞動局，後續也將發函，重申勞動條件變更須雙方合意的原則。

桃園 勞動部

延伸閱讀

彰化垃圾分類再爆民眾飆罵 公所帶清潔隊員報案要求公開道歉

清潔隊員送回收電鍋給拾荒婦被起訴 趙少康：環境部應表揚

烏魚子變鳳梨酥！勞動部雲嘉南分署推15款創意中秋禮挺公益

清潔隊員白天喝酒、罵主管…遭解僱後提告 法院卻判他勝訴

相關新聞

竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

台鐵竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的...

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部...

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過300...

竹市鹽港溪自行車公廁不足、植10大入侵植物 市府研議改善

新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用1...

智慧醫療新趨勢 桃青年局牽手3智慧健康AI新創團隊與敏盛智醫城合作

桃園市青年事務局A8智慧產業加速器攜手敏盛醫療體系、新創團隊今日在敏盛智醫城舉辦智慧健康新創體驗日，活動針對銀髮族群設計...

牛背上藝術家許文融結合科技創作展 竹縣文化局登場

「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場，展出近200件教授許文融的重要作品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。