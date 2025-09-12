控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部陳情，要求勞動部以正式公文方式，提醒桃市府如變更勞動條件，應與個別勞工協商合意後始得為之，確保清潔隊員權益。

桃產總秘書彭宏達指出，桃園市政府環管處在未與基層隊員協商合意下，片面下修基層隊員的勞動條件，不僅產生同工不同酬的現象，更會導致管理權的過度擴張，獎金也可能短少，影響基層隊員勞動權益甚鉅。

他進一步說，環管處宣稱「8月31日前到職的隊員不受影響」，但事實上，只要調動地點或更換工作內容，即適用新制，等於全面影響全體隊員的勞動條件。

桃園市清潔隊員權益促進會代表葉斯勝指出，清潔獎金佔基層隊員薪資兩成，新制規定8月31日後到職或被調動的隊員適用新基準，恐導致減薪，讓隊員擔心被調職、無法安心工作。此外，新舊制以日期畫分，恐造成同工不同酬，極不公平。

桃園市產業總工會監事賴建隆則說，此次環管處修訂獎金制度，不僅是獎金下修，更是管理權過度擴張，主管可藉調派決定獎金多寡，進而控制隊員、打壓異議，他認為桃園首開全國惡例，恐影響全台清潔隊員，呼籲桃市府立即撤回新版獎金基準。

彭宏達說，清潔獎金新制影響桃園全市近3000名基層隊員勞動條件，卻未經基層隊員同意就片面修改，而中隊長、分隊長根本未實際參與清潔工作，卻領最高獎金，令基層人員難以接受，呼籲勞動部積極處理，並向桃園市政府重申，如事業單位有變更勞動條件之需求，應與個別勞工協商合意後始得為之，不應由環管處單方面決定基層隊員的勞動條件。

勞動部勞動關係司合作科科長黃春玉回應，昨天已聯繫過桃市府勞動局，後續也將發函，重申勞動條件變更須雙方合意的原則。