快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘；公館鄉高齡化嚴重，幸福巴士提供長者出行的便利，鄉長何在鑫感謝各單位支持，但近來傳出亦捷接駛的客運路線可能「喊卡」，也讓不少鄉親憂心忡忡。

公館鄉公所上午在苗栗陶瓷農創園區舉辦幸福巴士亮相及通車儀式，在南河國小客家八音的樂聲中熱鬧開鑼，不過會中也傳出亦捷客運年底將停駛的困擾，成為關注話題，鄉公所表示亦捷官網並未證實將停駛，不過鄉親還是很擔心。

幸福巴士規畫的2條路線，甲線（行修寺—大千醫院）全長約19公里，周一至周五每天固定6班，沿途串聯泉州碑橋、公館鄉公所、農會、鶴岡國中小等站點，方便就醫、洽公與學童上學。乙線（開礦村城隍宮—大千醫院）全長約28公里，周一至周五也是每天固定6班，服務範圍包括石墻、仁安、尖山等聚落，直達大千醫院。

鄉公所表示，往年行駛的社區免費接駁巴士因車輛老舊，經常因故障而停駛，造成鄉親不便，且站牌老舊、標示不清，還有的站點甚至連站牌都消失不見，這次爭取開行幸福巴士，原本爭取的700多萬購車經費也因車價上漲不足139萬，感謝代表會支持墊付案，讓大家久等的幸福巴士得以通行。

幸福巴士由日本原裝進口的2輛乙類大客車肩負運輸重任，上午「亮相」讓鄉親登車體驗，下午開始通行，沿途包括站牌等設施也全面優化；過去社區接駁巴士狀況連連，還有乘客攜帶雞屎肥料上車，整車都充斥異味，鄉公所為保持幸福巴士的品質，特別訂定「乘客守則」，未來將限制一些貨物上車。

立委邱鎮軍、縣府秘書長陳斌山、新竹監理所代理所長林忠欽及地方人士齊聚。陳斌山表示，公館是縣內第8個通行幸福巴士的鄉鎮，目前地方憂心亦捷年底可能停駛的狀況，希望監理所能幫忙協調業者，縣府也會努力設法維護偏鄉民眾的通行權益。

邱鎮軍強調，有關亦捷將停駛的傳言，他和縣長鍾東錦都很關注，並討論過因應的辦法，他也會在國會反映，要求中央提出對策。

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，沿途站牌及標示全面優化。圖／公館鄉公所提供
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，沿途站牌及標示全面優化。圖／公館鄉公所提供
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉以往的社區免費接駁巴士車輛老舊、站牌標示也脫落，狀況連連。圖／公館鄉公所提供
苗栗縣公館鄉以往的社區免費接駁巴士車輛老舊、站牌標示也脫落，狀況連連。圖／公館鄉公所提供
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘。記者胡蓬生／攝影

巴士 日本 邱鎮軍

延伸閱讀

藍委嗆廢陸委會...梁文傑：依憲法、兩岸條例處理兩岸關係 角色不變

批邱鎮軍持雲豹能源股票 曾玟學：嘴巴上開炮，手裡數鈔票

持有5張雲豹能源股票 立委邱鎮軍：持股不等於喪失監督權

譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

相關新聞

竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

台鐵竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的...

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部...

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過300...

竹市鹽港溪自行車公廁不足、植10大入侵植物 市府研議改善

新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用1...

智慧醫療新趨勢 桃青年局牽手3智慧健康AI新創團隊與敏盛智醫城合作

桃園市青年事務局A8智慧產業加速器攜手敏盛醫療體系、新創團隊今日在敏盛智醫城舉辦智慧健康新創體驗日，活動針對銀髮族群設計...

牛背上藝術家許文融結合科技創作展 竹縣文化局登場

「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場，展出近200件教授許文融的重要作品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。