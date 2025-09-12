影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過3000班次，免費提供鄉親搭乘；公館鄉高齡化嚴重，幸福巴士提供長者出行的便利，鄉長何在鑫感謝各單位支持，但近來傳出亦捷接駛的客運路線可能「喊卡」，也讓不少鄉親憂心忡忡。

公館鄉公所上午在苗栗陶瓷農創園區舉辦幸福巴士亮相及通車儀式，在南河國小客家八音的樂聲中熱鬧開鑼，不過會中也傳出亦捷客運年底將停駛的困擾，成為關注話題，鄉公所表示亦捷官網並未證實將停駛，不過鄉親還是很擔心。

幸福巴士規畫的2條路線，甲線（行修寺—大千醫院）全長約19公里，周一至周五每天固定6班，沿途串聯泉州碑橋、公館鄉公所、農會、鶴岡國中小等站點，方便就醫、洽公與學童上學。乙線（開礦村城隍宮—大千醫院）全長約28公里，周一至周五也是每天固定6班，服務範圍包括石墻、仁安、尖山等聚落，直達大千醫院。

鄉公所表示，往年行駛的社區免費接駁巴士因車輛老舊，經常因故障而停駛，造成鄉親不便，且站牌老舊、標示不清，還有的站點甚至連站牌都消失不見，這次爭取開行幸福巴士，原本爭取的700多萬購車經費也因車價上漲不足139萬，感謝代表會支持墊付案，讓大家久等的幸福巴士得以通行。

幸福巴士由日本原裝進口的2輛乙類大客車肩負運輸重任，上午「亮相」讓鄉親登車體驗，下午開始通行，沿途包括站牌等設施也全面優化；過去社區接駁巴士狀況連連，還有乘客攜帶雞屎肥料上車，整車都充斥異味，鄉公所為保持幸福巴士的品質，特別訂定「乘客守則」，未來將限制一些貨物上車。

立委邱鎮軍、縣府秘書長陳斌山、新竹監理所代理所長林忠欽及地方人士齊聚。陳斌山表示，公館是縣內第8個通行幸福巴士的鄉鎮，目前地方憂心亦捷年底可能停駛的狀況，希望監理所能幫忙協調業者，縣府也會努力設法維護偏鄉民眾的通行權益。