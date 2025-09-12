竹市府參加亞太永續博覽會 奪下台灣傑出永續治理首長獎及6獎項

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今年首度參與台灣傑出永續治理首長獎及台灣永續行動獎，代理市長邱臣遠獲台灣傑出永續治理首長獎地方組楷模獎。圖／新竹市府提供
新竹市政府於11日至13日於台北市世貿一館參加2025亞太永續博覽會，展位以「1願景、2特色、3亮點、4體驗」為主軸，涵蓋循環經濟、全齡照顧、智慧治理等三大面向等施政亮點，同時，市府今年首度參與台灣傑出永續治理首長獎及台灣永續行動獎，代理市長邱臣遠獲台灣傑出永續治理首長獎地方組楷模獎，台灣永續行動獎共6項殊榮，包括1項金級、1項銀級及4項銅級。

邱臣遠說明，市府十分重視環保與落實SDG12責任消費與生產理念，此次攤位採用近100%可回收材質，宣導品使用回收玻璃再製而成的玻璃杯，體現節能減碳與淨零綠生活的特色。此外，展位除了透過清晰易懂的圖文靜態展示，更規劃多項互動體驗，如AI無人智慧環保回收機操作、沉浸式VR智慧學習、拍貼機留影，及永續小知識問答等，讓參觀民眾能夠寓教於樂，並親身體驗竹市永續理念融入日常生活。

邱臣遠說，非常榮幸能獲頒「台灣傑出永續治理首長獎—地方組楷模獎」，這份榮耀不僅屬於個人，更屬於新竹市府團隊，及一路以來支持市政的市民，將持續努力推動永續發展，為市民創造幸福友善生活環境。

竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室執行秘書林正光表示，市府今年首度參與台灣永續行動獎，提出智慧科技優化庇護工場營運、全國首創ESG媒合平台、建構永續治安社區、推動永續智慧教室、發展永續觀光及新創動能辦公室等多項成果，獲得評審肯定，榮獲1金、1銀及4銅，共6項殊榮，同時邱臣遠獲頒台灣傑出永續治理首長獎地方組楷模獎，凸顯竹市實踐宜居永續施政成效。

新竹市環保局補充，亞太永續博覽會聚焦於引領社會與環境永續發展的創新力量，透過借鏡與交流公部門、縣市、企業及民間團體永續亮點，共同探討永續發展趨勢及議題，啟發更多創新作為，持續推動新竹市邁向「安居科技城，幸福真永遠」的城市願景。

新竹市政府於11日至13日於台北市世貿一館參加2025亞太永續博覽會，代理市長邱臣遠於新竹館展位進行AR互動體驗。圖／新竹市府提供
新竹市政府於11日至13日於台北市世貿一館參加2025亞太永續博覽會，代理市長邱臣遠於新竹館展位進行AR互動體驗。圖／新竹市府提供

永續 新竹 邱臣遠

