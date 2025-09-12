快訊

竹市鹽港溪自行車公廁不足、植10大入侵植物 市府研議改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用10大入侵植物白茅，恐危及生態等問題。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用10大入侵植物白茅，恐危及生態等問題。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用10大入侵植物白茅，恐危及生態等問題。市府回應，公廁設置及植栽種類，將於後續工程規畫階段轉知相關單位配合辦理。

新竹市文化局為打造山路版17公里自行車道，向客委會申請並獲核定補助辦理鹽港溪自行車道計畫，經3次提報修正計畫，總經費減至4950萬元，中央補助款3360萬元、地方配合款1590萬元，截至今年3月底止，工程執行進度99.5%。

廖子齊表示，據新竹市審計室報告，該計畫包含2處大型休憩據點，但僅國3橋下自行車運動公園規畫設置廁所，該據點為親子導向休憩空間，卻未設置廁所，「如果沒有廁所，市民根本不會久留」，與延長遊客停留時間目的及自治條例規範不合。

廖子齊更指出，植栽工程應該「因地制宜」，選擇能適應新竹風勢與維護能量的物種，且維護頻率要符合實際狀況，但該區植栽綠美化設計竟將世界10大入侵植物「白茅」納入施作，危及其他植物區域生態穩定。

新竹市公管中心回應，公廁設置及植栽種類部分，將於後續工程規畫階段轉知相關單位配合辦理，市府會持續透過規畫端與維護端的雙軌並進，逐步改善市民反映之問題，打造更優質的生活環境。

新竹市文化局表示，未來將於先期評估時，確實調查土地權屬及土地使用管制規定，並盤點相關可用資源，務求規畫完善，往後辦理植栽工程將因地制宜，考量物種生態特性及後續維管資源與能力，慎選栽植物種妥為配置有限資源，以避免類此情事再發生，並強化廠商履約與現地監督，依契約規定辦理，落實工程品質與景觀成效。

相關新聞

竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

台鐵竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的...

控訴桃市府片面變更勞動條件 勞團籲勞動部發函重申法規

桃園市政府環境管理處近日傳出未經協商，就片面修改「清潔獎金發放基準」，桃園市產業總工會、桃市清潔隊員權益促進會今到勞動部...

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

苗栗縣公館鄉「幸福巴士」今天通車，兩輛從日本原裝進口的中型巴士分別行駛甲、乙2線，每天合計12個班次，估計全年超過300...

竹市鹽港溪自行車公廁不足、植10大入侵植物 市府研議改善

新竹市政府爭取補助，投入4950萬改善香山區鹽港溪流域自行車道，但市議員廖子齊點出，該休憩據點竟未建置廁所，植栽還選用1...

智慧醫療新趨勢 桃青年局牽手3智慧健康AI新創團隊與敏盛智醫城合作

桃園市青年事務局A8智慧產業加速器攜手敏盛醫療體系、新創團隊今日在敏盛智醫城舉辦智慧健康新創體驗日，活動針對銀髮族群設計...

牛背上藝術家許文融結合科技創作展 竹縣文化局登場

「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場，展出近200件教授許文融的重要作品，...

