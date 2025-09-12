智慧醫療新趨勢 桃青年局牽手3智慧健康AI新創團隊與敏盛智醫城合作

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
青年局局長侯佳齡（左）關注新創公司推出的健康服務準確度。圖／青年局提供
桃園市青年事務局A8智慧產業加速器攜手敏盛醫療體系、新創團隊今日在敏盛智醫城舉辦智慧健康新創體驗日，活動針對銀髮族群設計AI醫療與智慧健康服務體驗，讓市民即時獲取健康檢測數據與疾病預防知識，認識早期篩檢與自我健康管理的重要。

青年事務局局長侯佳齡表示，A8加速器以AI數位轉型為核心，聚焦智慧製造、智慧醫療與綠色科技三大領域，此次協助新創與在地醫療體系鏈結，成功整合AI、醫療數據與健康管理，提升市民健康意識與醫療量能。

侯佳齡說，敏盛醫療也肯定思微智能與昊慧新創團隊的技術服務，並邀請共同參與「健康台灣深耕計畫（2025、26年度）」，該計畫已通過衛福部第一階段審查，市府將持續推動「智慧桃園」，促成新創技術導入在地產業，推動產業轉型升級，為桃園新創注入強大動能。

今天的體驗日同時展出敏盛醫療體系與三家新創團隊的場域驗證成果，包括思微智能（KVQ Intellect）推出「愛腦快篩」，以非侵入且高準度的AI快篩技術，能於短時間辨識早期失智與輕度認知障礙（MCI），並結合衛教，提升市民對失智症預防的正確認知。

昊慧（Howise AI）展示「HowiseAI助康寶」系統，透過自然語言互動與簡易操作，提供健康知識與八大慢性病（含三高、中風、慢性腎臟病等）風險評估。實測結果顯示，樂齡長者對此介面接受度高，互動與準確兼具；植物方塊團隊以環保素材結合樂齡手作與園藝治療，協助情緒舒緩與人際互動，並已成為敏盛智醫城的長期合作方案。

敏盛智醫城為全台首座結合智慧醫療、健康檢查、醫學美容與健康公寓式醫療服務的綜合醫療城，導入Medical Mall創新概念，鎖定健康與亞健康族群，提供全方位數位健康服務。敏盛智慧健康管理中心副總院長劉宜亷表示，此次活動不僅展示最新智慧醫療應用，更體現了「醫療 × 新創 × 政府」的合作典範，未來將持續邀請更多新創加入場域驗證，強化敏盛作為全國智慧醫療示範基地的地位。

敏盛智醫城與青年局輔導的新創合作團推動智慧健康城市。圖／青年局提供
