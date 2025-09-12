牛背上藝術家許文融結合科技創作展 竹縣文化局登場

「千里快哉風~許文融創作展」自9月11日起至27日止，於新竹縣政府文化局美術館登場，展出近200件教授許文融的重要作品，內容涵蓋書法、雕塑、當代水墨、油畫與複合媒材，充分展現藝術家豐沛而多元的創作能量。明天上午10點將舉行開幕儀式。

縣長楊文科表示，本次展覽以「千里快哉風」為策展主軸，取意自蘇東坡詩文所展現的浩然之氣，象徵胸襟開闊與心靈自由。部分作品更結合 AR 擴增實境技術，觀眾只需透過手機掃碼，即可在螢幕中看見另一維度的筆觸與畫面，讓作品氣韻延伸至畫框之外，帶來嶄新的觀展體驗。

文化局長朱淑敏表示，許文融出身彰化，「牛」是他一生創作中難以割捨的重要元素，他被譽為「來自牛背上的藝術家」，這是因為他在1963 年生於彰化大城鄉，幼年家境清寒而曾為牧童。