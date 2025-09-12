「柚在西湖」國3西湖服務區促銷 全家門市17日起販售雙認證文旦

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「全家」企業力挺有機農業，守護苗栗友善石虎文旦，將於9月17日起，全台全家門市與超市通路同步上架販售西湖文旦。圖／苗栗縣政府
「全家」企業力挺有機農業，守護苗栗友善石虎文旦，將於9月17日起，全台全家門市與超市通路同步上架販售西湖文旦。圖／苗栗縣政府

苗栗縣文旦柚栽種面積約有450公頃，其中以西湖鄉為重要產區，縣府今年攜手農村水保署，透過農村再生計畫，串聯二湖、三湖、四湖、金獅及湖東等社區，將於 9月13、14、20、21日，在國道3號西湖服務區南站舉辦「柚在西湖」聯合行銷活動。

另外，苗栗縣長鍾東錦也特別感謝全家便利商店的支持，積極響應苗栗縣推動有機農業與生態保育政策，率先採購全國僅有 「有機文旦」、「友善石虎文旦」雙認證的農場產品，將於9月17日起，全台全家門市與超市通路同步上架販售。

縣府農業處表示，西湖鄉丘陵地形排水良好，氣候溫暖乾燥，孕育出果形端正、果肉香甜細緻的優質文旦柚。每年柚子的採收期落在白露前後，放置至中秋節時風味最佳，因此成為家家戶戶中秋團圓餐桌上不可或缺的重要象徵。

「全台最大柚在西湖」活動內容融合各社區的特色與產業，規畫低碳載具體驗券推廣、親子DIY手作以及在地文化展演，邀請民眾全家大小一同參與，在互動中認識西湖的風土與農產，為中秋佳節增添美好回憶。

鍾東錦表示，西湖文旦以品質優良聞名，除了外型端正、外皮光滑美觀，更應注意果實重量，沉甸甸的柚子往往代表果肉飽滿。他也感謝農村水保署的支持，支持西湖，把西湖的好柚子帶回家，讓果香走進家門，成為今年中秋最應景的佳品。

同時，對於「全家」企業力挺有機農業，守護苗栗友善石虎文旦！鍾東錦也表達這不僅是一份美味，更是一份對土地的承諾。「每一顆文旦，都是守護石虎棲地與推動農業永續的具體行動！讓我們一起支持友善農業、守護原生物種，用行動為環境永續盡一份心力。」

苗栗縣政府今年攜手農村水保署，將於 9月13、14、20、21日，在國道3號西湖服務區南站舉辦「柚在西湖」聯合行銷活動。圖／苗栗縣政府
苗栗縣政府今年攜手農村水保署，將於 9月13、14、20、21日，在國道3號西湖服務區南站舉辦「柚在西湖」聯合行銷活動。圖／苗栗縣政府

文旦 中秋節

