司馬庫斯部落兒童專輯發表 用歌聲守護泰雅族母語與文化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
部落將舉辦「兒童專輯發表會」，邀請大家一同見證孩子們用泰雅語唱出的成長歷程。圖／部落提供
司馬庫斯部落的孩子們從課程出發，用族語與文化創作了一首首歌，藉由歌聲記錄泰雅族的語言與生活故事。9月13日晚間7點部落將舉辦「兒童專輯發表會」，邀請大家一同見證孩子們用泰雅語唱出的成長歷程。

部落表示，司馬庫斯族人曾設立幼兒園，但因教育制度限制，只能以「部落教保中心」的形式運作。然而，部落老師們有共同目標——讓孩子在學習華語的同時，也能自然使用母語泰雅語。老師們將課程內容轉化為泰雅語歌謠，讓孩子不僅記住所學知識，也能用母語表達對自然、生活與信仰的感受。

最初，老師們將「香菇」課程轉寫成泰雅語歌謠，孩子們用族語描述香菇的外型與生長環境，並唱出對土地與自然的讚嘆。課程進行到「光」時，老師請孩子回想光的特性，並以歌聲表達理解；創作再由SayunYumin師母整理、潤飾，誕生了朗朗上口的「光歌謠」。

此外，生活在部落的孩子對「上學」缺乏明確概念，只知道是爸媽上班時要去的地方。老師們希望孩子期待上學，便創作了「上學歌」，鼓勵孩子養成習慣。歌詞中融入品格教育，例如「請、謝謝、對不起」等禮貌用語，用泰雅語唱出，讓學習既生活化又具文化意涵。

「一張專輯就是一份文化記憶！」部落表示，這些歌串連成屬於部落孩子的成長主題網，並發展成專輯，今天在各大音樂平台上線。明晚7點部落將舉辦「兒童專輯發表會」，邀請大家一同感受孩子們純真的歌聲，部落也期許，「為了珍惜這片土地、這群孩子，從課程出發，用族語和文化寫下一首首歌，願孩子永遠記得自己是誰。」

生活在部落的孩子對「上學」缺乏明確概念，只知道是爸媽上班時要去的地方。老師們希望孩子期待上學，便創作了「上學歌」。圖／部落提供
這些歌串連成屬於部落孩子的成長主題網，並發展成專輯，今天在各大音樂平台上線。圖／部落提供
司馬庫斯部落的孩子們從課程出發，用族語與文化創作了一首首歌，藉由歌聲記錄泰雅族的語言與生活故事。圖／部落提供
泰雅族 發表會 司馬庫斯

