竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

台鐵竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的方案，否則遊民聚集與治安、環境衛生隱憂仍持續存在。對此，縣府與台鐵等組聯合行動，將清潔服務擴增至周一到周五，警方也將加強巡邏。

新竹縣議員吳旭智、蔡志環各在議會臨時會提案，呼籲縣府正視竹北火車站遊民聚集問題。吳旭智指出，雖社會處已採取多項措施，但部分遊民因酒測、適應或精神健康因素拒絕進入收容機構，問題仍反覆出現，短期措施難以根本解決。

他建議縣府提出完整的「竹北遊民中長期處遇方案」，檢討收容所規範以提高接受意願，並設立日間休憩、用餐、盥洗及社工輔導的遊民服務據點或臨時庇護中心，同時強化跨局處合作，由社會處統籌，建立個案追蹤制度，針對每位遊民提供差異化輔導。

議員蔡志環說，竹北火車站周邊遊民問題長期存在，遊民議題跨局處責任，包括社會處的安置與救助、警察局的治安維護、環保局的環境清潔，以及台鐵的管理責任。要求縣府明確指派主責單位，統籌協調各局處資源與權責，加速提出完整解決方案，保障地方居民生活品質與安全。

社會處回應，縣府持續與台鐵及相關單位合作，自8月21日聯合行動，並自8月25日將環境清潔擴至周一至周五，已有初步改善。遊民生活中心已設置，但建立信任與提供個別化服務仍需時間，包括就業、醫療及安置輔導等，縣府將加強特殊案件協調與演練，並配合台鐵增加巡查及清潔規勸。