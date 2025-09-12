快訊

竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府與台鐵等單位聯合行動，並將清潔服務擴增至周一到周五，警察也加強巡邏中。記者郭政芬／翻攝
台鐵竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的方案，否則遊民聚集與治安、環境衛生隱憂仍持續存在。對此，縣府與台鐵等組聯合行動，將清潔服務擴增至周一到周五，警方也將加強巡邏。

新竹縣議員吳旭智、蔡志環各在議會臨時會提案，呼籲縣府正視竹北火車站遊民聚集問題。吳旭智指出，雖社會處已採取多項措施，但部分遊民因酒測、適應或精神健康因素拒絕進入收容機構，問題仍反覆出現，短期措施難以根本解決。

他建議縣府提出完整的「竹北遊民中長期處遇方案」，檢討收容所規範以提高接受意願，並設立日間休憩、用餐、盥洗及社工輔導的遊民服務據點或臨時庇護中心，同時強化跨局處合作，由社會處統籌，建立個案追蹤制度，針對每位遊民提供差異化輔導。

議員蔡志環說，竹北火車站周邊遊民問題長期存在，遊民議題跨局處責任，包括社會處的安置與救助、警察局的治安維護、環保局的環境清潔，以及台鐵的管理責任。要求縣府明確指派主責單位，統籌協調各局處資源與權責，加速提出完整解決方案，保障地方居民生活品質與安全。

社會處回應，縣府持續與台鐵及相關單位合作，自8月21日聯合行動，並自8月25日將環境清潔擴至周一至周五，已有初步改善。遊民生活中心已設置，但建立信任與提供個別化服務仍需時間，包括就業、醫療及安置輔導等，縣府將加強特殊案件協調與演練，並配合台鐵增加巡查及清潔規勸。

警察局補充，遊民議題涉及多個局處，警察局主要負責查核遊民身份及將有安置需求的案件轉交社會處辦理。若遊民拒絕接受安置，警方將加強周邊巡守，確保公共安全。針對上下學及通勤時段安全，會針對車站前後站加強巡邏。

民代認為，縣府除既有措施外，應提出更徹底且長期有效的方案，否則遊民聚集與治安、環境衛生隱憂仍持續存在。記者郭政芬／翻攝
