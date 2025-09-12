新竹棒球場封3年 改善工程將動工 明年上半年啟用

新竹棒球場2022年短暫開幕後，因品質瑕疵造成職棒球員受傷，地底還挖出廢棄物，已封場3年。新竹市府表示，球場改善工程經多次流標後，昨天終於決標展開實質改善工程，預計明年上半年完工驗收，屆時可迎接賽事回歸。

地方政壇指出，新竹棒球場爭議從2022年選前延續迄今，市府須在2026縣市長選舉前解決這個燙手山芋，若仍維持「封場」現狀，勢必成為政治攻防焦點，成為「清理戰場」之必要；不過，竹市府重啟球場的改善工程，務必確保不會再有負面的突發狀況，否則仍是「雙面刃」。

棒球場改善工程涵蓋草皮重建、排水系統優化及鋼構安全補強等。代理市長邱臣遠表示，今年上半年完成工程規畫，但多次招標都因為投標廠商不足而流標，市府檢討招標內容，再次公告招標，昨天順利完成決標。

新竹市教育處表示，棒球場曾短暫開幕舉辦職棒賽事，但因場地排水不良、草皮掀起、投手丘高度異常、土層下出現鋼筋等廢棄物及結構安全等爭議，引發外界關注，隨即被迫停用，因而進行調查與結構鑑定；改善工程終於順利決標，將嚴格把關施工品質與進度。

民進黨議員楊玲宜指出，棒球場案拖了3年，期待球場改善工程能夠如期完工，不要再辜負新竹人與球迷的期待，盼市府不要三度跳票，順利在明年上半年啟用。

國民黨議員吳旭豐說，要求市府積極與設計單位、廠商溝通，確保改善工程順利，棒球場的地下停車場改善工程則是接下來的重點。民眾黨議員李國璋指出，棒球場明年上半年若完工啟用，代表市府努力解決市政問題，對年底選舉有正面影響。