苗栗委外泳池到期 國中小泳課受影響

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗市「巨蛋游泳池」9日因委外合約到期暫停營運，縣府允盡快盤點檢修並對外開放。圖／苗栗縣體育場提供
苗栗市「巨蛋游泳池」9日因委外合約到期暫停營運，縣府允盡快盤點檢修並對外開放。圖／苗栗縣體育場提供

苗栗縣體育場委外經營的「巨蛋游泳池」因合約到期暫停營運，多所國中小游泳課雖不至於取消，但多少受到影響，另有民眾手持尚未用完的門票不知如何是好，民代呼籲縣府重視；縣府表示，泳池會盡早完成盤點檢修，繼續對外開放。

「巨蛋游泳池」2022年9月15日對外營運，設施包含游泳池、蒸氣室、SPA池及烤箱，除了學校課程及社團使用，許多游泳愛好者也會購買年票、回數券享入場優惠。不過，體育場日前貼出公告，除委外營運契約9日到期，也因屢接獲泳客受傷意外，到期之後決定暫停營運，進行設備盤點檢修。

苗栗市民代表李建宏表示，最近才剛開學，很多學校趕在巨蛋游泳池契約終止前密集排游泳課，形成畸形教育現象。苗栗市能配合學校教課的游泳場域本就不多，巨蛋游泳池的問題或許不久就能解決，但運動部既已轟動成立，站在推廣全民運動的願景上，盼增加一座標準的「苗栗市立游泳池」，讓學生授課權益無虞。

縣府教育處表示，苗栗市各國中小學校的上學期泳課均已結束，這學期有規畫游泳課程的，可尋求大同游泳池或銅鑼游泳池做為替代場所。

苗栗縣體育場長陳慧欣則表示，有關廠商發出的游泳年票、票券部分，日前已請合約廠商與會員協商討論，民眾若仍有權益疑慮，可請消保官出面協助處理，至於後續何時能再對外開放，期程還未定，因為整修項目及經費都還要再評估。

苗栗委外泳池到期 國中小泳課受影響

苗栗縣體育場委外經營的「巨蛋游泳池」因合約到期暫停營運，多所國中小游泳課雖不至於取消，但多少受到影響，另有民眾手持尚未用...

