桃園常見違法攤販 挨批第三世界國家 市府將逐一整頓

桃園市中壢新明市場過去常見違法攤商占用道路與分隔島，挨批宛如第三世界國家，雖整頓後已不復見，但審計單位調查，全市還有7處市場存在此亂象，占用人行道與分隔島，點名檢討改善。桃園市經濟發展局表示，將比照新明市場模式逐一改進，推動市場現代化與衛生化。

經發局指出，市場外圍非法攤販是數十年來的沉疴，但有生意、有人潮就會有攤販聚集，也是不爭的事實。雖然過去未積極處理，但市府現已透過跨局處整合改善；民眾蔡小姐說，新明市場改善後環境不錯，違法攤商少了、道路順暢了，也衛生許多，雖然少一點傳統市場味道，不過更新本來就是趨勢。

桃園市審計處指出，桃園近年積極整頓公有零售市場亂象，新明市場經市府檢討後，周邊環境明顯改善，但僅有單一市場整頓改善；桃園現有15個公有零售市場，其中大園、大溪、大溪第一、龍潭、南門、楊梅第一、新屋第一等7處市場周邊，至今仍有違法攤商聚集，亂象叢生。

經發局表示，市府已建立「市場管理會報」，透過跨機關協調分工機制辦理改善作業，7處公有市場亂象將比照新明市場模式，逐一檢討改進，也將持續落實食品安全衛生管理法、噪音管制法等法令，維護市場秩序及市容整潔。

副市長王明鉅坦言，傳統市場雖具在地特色、商品多樣與價格實惠等優勢，但因設施老舊、環境不佳、經營模式落後及數位化不足，吸引力逐漸下降，外攤林立也易衍生環境髒亂與交通問題。

王明鉅表示，除辦理市場硬體更新、外牆意象、排水及廁所整建，全面提升購物環境，市府也將協助攤商調整經營方式，推動攤位改造、聚焦商品品質與包裝提升、電子支付普及和發展網路商店等3大面向，引導民眾改變消費習慣；部分老舊市場則逐步退場，原有用地將重新規畫、活化再利用，避免閒置。

針對老舊市場，市府已規畫新明市場採先建後拆方式重建，為妥善安置攤商，將於廣明二停車場設置中繼商場；忠貞市場也已辦理土地開發促參規畫，未來開發定位將以「異域新風貌」為核心。