3折票券秒殺！桃園鐵玫瑰藝術節掀搶票熱潮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2025桃園鐵玫瑰藝術節」將於10月25日登場，今年以「半透明城市」為主題，藉由音樂、舞蹈、戲劇與馬戲等多元展演形式，探索城市中「可見與不可見」的邊界。活動也規畫戲劇、舞蹈及馬戲等多場免費周邊活動，歡迎市民參與。

文化局長邱正生表示，今年藝術節推出9檔節目及1場工作坊，結合桃園藝文特區、中壢藝術館、米倉劇場等場域，營造城市共鳴，並邀請日本、澳門、菲律賓與韓國團隊來台與在地藝術家對話。

今年由日本「結城座」帶來「變身」舞台劇擔綱開幕演出，該劇改編卡夫卡名作「變形記」，於2022年日本首演即引起熱烈迴響，透過擁有390年歷史江戶懸絲傀儡技藝，引領觀眾走進卡夫卡世界；另敦青舞蹈團攜手馬尼拉芭蕾舞團演出芭蕾舞劇「白雪公主 Snow White」。

澳門「足跡Step Out」帶來融合光影、魔幻敘事的「影的告別」；台灣專業當代馬戲團隊FOCASA馬戲團帶來「解憂快餐車」，將馬戲與雜技帶入劇場，讓馬戲走進大眾生活；君舞蹈劇場再度攜手編舞家林文中推出「家鄉的歌」描繪移工在異地故事。

市長張善政表示，8月15日開賣1日快閃「3折限量票券」，短短數分鐘被搶購一空；12日前購票仍有75折早鳥優惠，13日起將推出多種購票方案，包括4人同行、城市套票8折、桃展會員85折，及青年席位（文化幣）專屬優惠300元或5折等，鼓勵更多市民走進劇場。

