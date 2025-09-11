桃園機場舉辦安全管理系統座談會 攜手相關單位提升民航安全

桃園國際機場公司今天舉辦「114年度SMS安全管理系統座談會」，與會單位有民用航空局、飛航服務總臺、航空警察局、航空公司、地勤公司、及機場安全管理系統（Safety Management System，SMS）等相關單位。機場公司表示，會議中對風險管理、人因事件、安全績效及安全文化四大主題邀請航空業界專家進行專題分享。

機場公司總經理范孝倫指出，SMS不僅是管理制度，更是需要全體人員參與、持續精進的安全文化。透過各界交流分享，讓大家將所學運用融入於日常作業裡，共同守護我國民航安全品質，朝向更安全的標準邁進。

機場公司前總經理但昭璧擔任風險管理專題分享講員，機場作業中的各項風險應透過事故序分析軟體Bow-Tie等工具進行系統性識別，並依循「合理可接受最低風險」（ALARP）原則建立有效的風險控管機制。

國家運輸安全委員會運輸安全組組長鄭永安分享「人因事件」主題，人為錯誤往往只是事故的表象，應深入了解員工作業情境等因素，透過人為因素分析分類系統（HFACS）等分析工具找出根本原因，進而加以強化改善。

民用航空局標準組副組長朱衍達分享安全績效主題，說明政府重視安全績效的監控，加強運用「領先指標」提早發現安全問題，確保SMS能持續發揮預防性效能。

中華航空企業安全室協理游約翰分享華航轉型經驗，推動從「獨立」到「互助」的安全管理，透過建立「公正文化」的環境、強化高階主管承諾，及實施主管走動式管理深入了解，以提升員工安全管理的參與度。