桃園平鎮區三叉路口車禍多 地方盼增設號誌交管大升級

桃園市平鎮區育達路、育英路三叉路是來往該區域及中壢主要路口，事故頻傳，議員黃敬平與交通局、里長們等相關單位會勘，決議增設行車與行人號誌燈、導引線，並重畫標線，盼有效分流車流、保障行人安全，改善事故熱點。

黃敬平指出，育達路、育英路為非正交的三叉路口，駕駛人經常誤以為行駛於幹道，行經岔路口時未能及時停讓，加上該處缺乏號誌管制，導致事故頻傳。尤其該路段鄰近育達高中，尖峰時段車潮壅塞，車輛交織情況嚴重，僅靠標線提示難以維持秩序，更凸顯設置號誌管制的必要。

義興里長詹瑞梅、廣興里長吳明香表示，該路口多年來不斷發生車禍，居民反映屢次，但交通局僅調整標線，未能有效改善，許多輕微事故甚至未報案，讓地方安全隱憂持續存在。他們強調，唯有增設紅綠燈，才能真正達到分流效果，降低事故風險。廣達里長鄒碧珠也表達支持設置號誌的立場，與地方居民心聲一致；當地居民也說，幾乎天天都能聽見碰撞聲，甚至有人戲稱「路口風水不好」，凸顯改善迫切性。

黃敬平直言真的太危險，該路口標誌、標線不清，育達路和育英路Y字型的路口交接處，很多車輛要從育英路右轉到育達路，或從育達路左轉到育英路，卻無交通號誌來控制，車流量相當龐大，現況將既有的道路重新調整後，將Y字型的路型用另一個方向和角度把它矯正為T字型路口，並利用紅綠燈號誌進行分流。另外，育英路轉彎處的便道將劃設為綠鋪人行道，並延伸行穿線，希望可以減少事故發生。

交通局表示，已於該路口規畫增設行車號誌、行人專用號誌，並畫設綠鋪行穿線及網狀線，以重新調整路口型態，改善路口安全。