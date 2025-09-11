竹市稅務局提醒：騎樓走廊地供公眾通行 可享房地稅優惠

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒，騎樓走廊地供公眾通行，可享房、地稅優惠。圖/新竹市府提供
新竹市稅務局提醒，騎樓走廊地供公眾通行，可享房、地稅優惠。圖/新竹市府提供

常見住家或店面將房屋前的騎樓圍起來，作為營業或私人使用空間，影響公共通行。新竹市稅務局提醒，「騎樓走廊地」屬建築基地的一部分，如「供公共通行」，可申請減免地價稅，且非屬房屋稅課徵範圍，若將騎樓裝設鐵門、堆放物品或擺攤供營業用等，不僅地價稅無法減免，也須依實際使用情形按適用稅率課徵房屋稅。

稅務局表示，供公共通行的騎樓走廊地減免，依建築改良物之有無及層數不同而異，若騎樓上無建築改良物，地價稅全免；騎樓上有1層建築物，減徵二分之一；騎樓上有2層建築物，減徵三分之一；騎樓上有3層建築物，減徵四分之一；騎樓上有4層以上建築物，減徵五分之一，此外，也不屬於「房屋稅條例」的課徵範圍。

稅務局強調，民眾如將騎樓裝設鐵門或圍欄等阻礙公眾通行，或有設攤、擺放商品或作為營業場所使用（即使只在特定時間營業），致非供公眾通行使用，均無地價稅減免的適用，且房屋稅也須依實際使用情形按住家用或營業用稅率課徵。

稅務局舉例說明，謝姓男子持有一棟3層樓房屋，騎樓原供公共通行使用，可以申請地價稅減徵三分之一並免徵房屋稅。今年8月後，謝將騎樓圍起來，擺放桌椅供客人用餐使用，此時已不符「供公共通行」的規定，不僅地價稅無法再減免，也須按營業用稅率課徵房屋稅。

稅務局提醒，土地若符合騎樓走廊地減免而尚未申請減免地價稅者，可於地價稅開徵40日前（即9月22日）至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw )線上申請，或以郵寄、傳真或親洽稅務局辦理，逾期申請者，自申請之次年開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。

稅務局補充，為便利民眾申辦，稅務局提供多元申辦管道，包括臨櫃辦理、書面郵寄、傳真，或透過線上申辦服務( https://www.hcct.gov.tw )，免奔波、快速又方便。

騎樓 房屋 建築

