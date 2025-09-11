桃園3大傳統市場轉型電子支付 這處市場還獲經濟部肯定

桃園市經發局指出，傳統市場轉型是必然趨勢，目前已經啟動轉型的個案，中壢市新明市場、平鎮忠貞市場兩大傳統市場已見初步成果，桃園區新永和市場有四分之一攤商獲經濟部優良市集肯定。

經發局表示，傳統市場轉型將依市場條件與經營狀況分級改善，轉型過程勢必對攤商與居民造成影響，因此須透過多元管道廣納意見，作為持續調整依據，讓傳統市場成為兼具民生功能與城市價值的重要據點。另外，桃園目前有39處公有市場用地，其中25處已開闢，尚有14處未開闢；市場用地珍貴，市府將全面檢討其最佳利用方式，未來將依地方需求與城市發展方向，評估導入其他功能，確保土地效益最大化。

經發局長張誠表示，市府推動攤位改造，聚焦商品品質與包裝提升、電子支付普及及發展網路商店三大面向。其中新永和市場已有近四分之一攤商獲經濟部「優良市集暨樂活名攤」肯定，日月香肉鬆、仙草丘兩家更獲評五星級，展現市場轉型成果，不僅提升品牌價值，也為傳統市場注入新活力。

經發局說明，傳統市場雖具在地特色、商品多樣與價格實惠等優勢，但因設施老舊、環境不佳、經營模式落後及數位化不足，吸引力逐漸下降；市府2023年成立市場管理會報，跨局處全面提升購物環境。

經發局以新明市場為例，指出新明市場去年8月5日起推動「新明市場周邊（明德路）市容景觀與交通改善計畫」，不定期聯合稽查維持成果。因建物有結構安全疑慮，市府規畫先建後拆、原地安置方式重建，並於廣明二停車場設置中繼商場安置攤商，同步改善周邊景觀與交通，帶動區域再生。另外，忠貞市場正辦理土地開發促參規劃，今年6月舉行公聽會，目前持續訪商，未來將透過都市更新或複合式開發，導入社福設施、文創及青創機能，促進市場再造與區域發展。