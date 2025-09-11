桃環保局首創55歲以上環教樂齡遊 專屬行程開放報名

快訊

中央社／ 桃園11日電

桃園市政府環保局今天表示，因應高齡化社會，推出專為55歲以上市民設計的環境教育樂齡遊，活動採無紙化報名、分兩梯次共66名額，第1梯次將於明天上午9時開放報名。

環保局指出，桃園市55歲以上人口已突破71萬人，占全市人口約30％，為此推出全國首創「環教樂齡‧永續同行—55+環境教育樂齡遊」，專為55歲以上市民量身設計，不僅是旅行，更是一次行動學習。

環保局表示，活動採無紙化報名、開放兩梯次共66名額，第1梯次於明天（12日）上午9時開放36個名額，將於9月23日出發，以「自然與文化共融之旅」為主題，走訪八德埤塘自然生態公園與大溪木藝生態博物館，安排專業導覽與生態觀察，體驗濕地生態與文化資產的共存之美。

環保局表示，第2梯次於9月22日上午9時開放30個名額，安排於10月16日舉行「人文與水利永續之旅」，參訪桃園市原住民族文化會館與石門水庫，透過原民文化導覽與水資源永續學習活動，深入理解自然資源的循環價值；詳情請上「桃園市環教全球資訊網」查詢。

