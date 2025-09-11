苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽頒獎 「茶三代」邱俊魁獲大滿貫

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽今天舉辦頒獎表揚，邱俊魁喜獲特等首獎等各獎項。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，今天舉辦頒獎表揚，其中38歲的神農獎得主邱俊魁堪稱大滿貫，囊括特等獎、頭等獎以及金、銀、銅質獎；他開心說，今年可說是大豐收，希望比賽茶得獎也能獲得消費者的肯定，反映在銷售與營收。

邱俊魁可說是「茶三代」，在苗栗市八甲地區栽植4公頃茶園，並以八甲茶園為品牌，不定期舉辦採茶、製茶、食茶食農教育，結合在地甜點及飲料業者，開發多樣性的茶特色產品，帶動貓裏休閒農業區貓裏紅及八甲茶園紅茶品牌效益，今年更獲神農獎的肯定。

邱家三代種茶、製茶，邱俊魁從小耳入目染，出社會後先在新竹縣竹北市從事維修機車，10年前考量父母年紀大，才決定返鄉繼承家業，並從頭學習專研製茶技術，目前4公頃茶園多製作紅茶、東方美人茶、烏龍茶等品項銷售，年產值約500萬元。

他說，因為多是人工採茶，採茶成本逐年增加，且人力不足問題，尤其現今採茶工人平均年齡多在6、70歲以上，都是阿婆、阿公級，可說是青黃不接，加上許多年輕人偏好咖啡等飲品，也是茶產業所要面臨的挑戰。

今年8月間，由苗栗縣政府及農業部共同舉辦「2025苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」計有30位茶農（商）參賽，評選出特等獎、頭等壹、頭等貳各1名，頭等獎5名、金質獎15名、銀質獎19名、銅質獎29名。

主辦單位表示，邱俊魁除勇奪特等獎、頭等壹外，更堪稱囊括其他各獎項；去年競賽奪得首獎的銅鑼鄉韓順雄先生也獲頭等貳獎項。當中也有不少青農及茶二代突破重圍榮獲多項獎項的肯定，展現茶產業的傳承與發展。

38歲的神農獎得主邱俊魁堪稱大滿貫，囊括特等獎、頭等獎以及金、銀、銅質獎。記者吳傑沐／攝影
