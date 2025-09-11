苗栗市經國路廢道公所要活化 市長：若要辦夜市會要求合法化

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所活化經國路，今年8月21日至今天，每周四晚上美食市集，也掀起一股熱潮。圖／民眾提供
苗栗市公所活化經國路，今年8月21日至今天，每周四晚上美食市集，也掀起一股熱潮。圖／民眾提供

苗栗市公所活化經國路，標租廠商辦理主題活動，搭配今年8月21日至今天，每周四晚上美食市集，掀起一股熱潮，後續每個月都規畫主題活動，夜市可能會是選項，市長余文忠強調一定會合法化。

苗栗縣議會旁的舊經國路2009年底廢道，市公所去年獲撥玉清路、育英街53巷區間，公所推動活化，採「沙盒」策略在可控制的場域試辦，標租其中165公尺東邊一半廢道，每個月辦理主題活動，第一波貓裏喵夏日慶典系列活動，將於今晚美食市集以「夜班胖卡」為主題，結束後畫下句點。

公所指出，貓裏喵夏日慶典系列活動8月21日起，搭配周四晚美食市集，估計吸引5萬人次、帶來500萬元收入，公所將會持續聆聽鄉親意見，並與廠商研討空間規畫、動線設計、環境維護等面向，打造更優質環境。

至於廢道每個月主題活動，盡量搭配地方節慶及特色，初步規畫排定今年10月4炆4炒，11月親子團康日，12月耶誕快閃；明年1月年貨大街，2月小小𪹚體驗營，3月農特產市集，4月小小鐵馬體驗營，5月感恩母親DIY活動，6月水果粽體驗，7月親子趣味美食闖關等。

余文忠指出，經國路廢道標租至2027年6月，公所是地主收取租金，1年1萬2000元，由廠商負責辦理活動，公所會持續滾動式檢討，將來如果做為夜市，必須由攤商團體提出申請，不過，前提一定要求合法化，並且做好相關配措施。

美食 親子 夜市

