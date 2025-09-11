快訊

苑裡年度限定版「鬼門關夜市」9月20日登場 交管時間出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
活動當日中午12點起，警方將針對火車站前為公路及周邊道路實施交通管制措施，範圍主要在天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）將進行封街管制，至夜市結束清場止。圖／苑裡鎮公所提供
活動當日中午12點起，警方將針對火車站前為公路及周邊道路實施交通管制措施，範圍主要在天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）將進行封街管制，至夜市結束清場止。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮一年一度的農曆七月「鬼門關夜市」活動，即將於9月20日登場，預計當天將湧入大量人潮，為確保參與民眾於活動期間的公共安全與交通秩序，警方將加派巡邏人力交管，請民眾注意管制時間及範圍。

苑裡鎮公所表示，「市場普大夜市」（又稱「鬼門關夜市」）由來已久，是民間自發籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規畫、招商或攤位費用收取。

但因近年普度活動引發網路媒體熱烈報導，吸引大量人潮湧入，公所也以輔導和提醒的立場，請申請人以及警消、醫療等相關單位於9月3日召開活動前協調會議。會中再次針對交通、廁所、醫護等多項議題進行討論，警方將於活動當日派巡邏班前往現場，如違反規定提早進場者，將當場告發。

此外，公所將在火車站前辦理燈飾裝置藝術，並擴大增加鎮公所前方及苑裡體育場，邀集11處關懷據點、7間幼兒園及樂齡學習示範中心等單位，一同繪製燈籠，展現在地民眾的創意與活力，也點亮苑裡。

警方表示，活動當日中午12點起，針對火車站前為公路及周邊道路實施交通管制措施，範圍主要在天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）將進行封街管制，至夜市結束清場止。

為避免交通壅塞，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往；若自行開車前往，也建議將車輛停放於大興路、忠信路、慈和街，請現場民眾依循現場交通指揮人員的指示，共同維護現場秩序與行車安全。

夜市 火車站 鬼門關

