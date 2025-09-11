新竹棒球場封場3年 改善工程順利決標將開工

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹棒球場封場已3年，新竹市府今指出，該工程已於今年8月26日開標，今進行最有利標決標，宣告改善工程正式進入實質施工階段。圖／報系資料照
新竹棒球場封場已3年，對於後續改善工程，新竹市府今指出，該工程已於今年8月26日開標，有一家廠商投標，經評選由泰欣營造股份有限公司於今進行最有利標決標。工務處表示，此案在歷經前幾次流標後，市府積極檢討並修正招標文件，終於完成招標作業，也宣告改善工程正式進入實質施工階段，工期為266個日曆天，盼在明年上半年完工驗收，重新開啟球場大門，迎接賽事回歸。

代理市長邱臣遠表示，改善工程自公告以來歷經諸多挑戰與考驗，工程最初於2025年上半年完成規畫設計並上網公告，但前幾次均因投標廠商不足而流標，市府隨即依法重新檢討招標內容，再次公告招標，最終於今日順利完成決標，讓改善工程得以正式推動。

教育處表示，新竹市立棒球場於2022年曾短暫開幕舉辦職棒賽事，但因場地排水不良、草皮掀起、投手丘高度異常、土層下含有不應出現的人造廢棄物及結構安全等爭議，也造成球員受傷，引發外界廣泛關注，隨即被迫停用，並進行後續調查與結構鑑定，這次改善工程正是針對上述缺失進行全面檢討與重整，工程內容涵蓋草皮重建、排水系統優化及鋼構安全補強等，期盼徹底解決過往問題。

教育處補充，雖然改善工程歷經波折，但這次順利決標象徵新竹棒球場改善計畫已正式踏上正軌，後續將嚴格把關施工品質與進度，確保工程如期如質完成，迎接市民與球迷期待已久的賽事。

民進黨市議員楊玲宜指出，棒球場案拖了三年，還是很期待市府在球場改善部分能如期如實完工，不要再辜負新竹人與球迷的期待，期盼市府不要三度跳票，棒球場希望能順利在明年上半年啟用。

國民黨市議員吳旭豐說，棒球場重啟工程接下來將進入設計規畫細項，他與黨團議員會加速監督相關事項與廠商的執行能力，將利用開工前積極去與市府、設計單位、廠商溝通，確保工程順利，而棒球場的地下停車場改善工程，則是接下來關心的重點。

議員 新竹市立棒球場

