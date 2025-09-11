苗栗巨蛋游泳池9日起暫停營運 學童新學期游泳課恐被迫取消

苗栗市「巨蛋游泳池」本月9日起因委外合約到期將暫停營運，地方上諸多老師、家長、泳客均表達關心與擔憂，市民代表李建宏更憂心學童新學期游泳課將被迫取消；對此，縣府表示，將盡早完成盤點檢修，繼續對外開放。

「巨蛋游泳池」於2022年9月15日起正式對外營運，開放游泳池、蒸氣室、SPA池、烤箱等內部相關設施給民眾使用，也接受各社團活動及學生游泳課使用至今。

苗栗縣體育場日前公告指出，委外營運契約至今年9月9日到期終止，期間因屢接獲水中平台造成泳客受傷意外，為確保民眾安全及泳客權益，游泳池將依契約到期日止暫停營運，進行設備盤點檢修，泳客（會員）若有權益尚待施行事項，請與合約廠商協商。

李建宏表示，苗栗市能夠妥適配合學校教課的游泳場域本來就不多，即將落成的全民運動館也因為興建當初財源不夠，並沒能將泳池設施一步到位，都突顯了這個因應國家體育教學政策，地方上基礎建設不足的窘狀。

巨蛋游泳池面臨的問題，也許在不久的將來能夠獲得基本的改善、優化，重新恢復營運。但「運動部」既已轟動成立，在推廣全民運動的願景上，期盼增加一座標準的「苗栗市立游泳池」，讓未來苗栗一代又一代的莘莘學子，再也不用擔心沒有游泳課可以上的窘境。

近來才一開學，很多學校為了趕在巨蛋游泳池契約終止前，密集排課前往游泳，形成畸形教育的現象。對此，縣府教育處表示，苗栗市各國中小學校的上學期泳課均已結束，這學期有規畫游泳課程的，目前仍可尋求大同游泳池或較近的銅鑼游泳池等替代場所來上課。