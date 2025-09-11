桃園7公有市場非法攤販亂象未解 經發局：逐一檢討

桃園市近年積極整頓公有零售市場亂象，不過審計處發現，全市仍有7處市場外圍長期聚集非法攤販，盼市府檢討改善。經發局回應，市府改善中壢新明市場成效顯著，將比照相同模式逐一檢討改進，也會協助攤商導入新式管理與服務模式，推動市場現代化、衛生化。

桃園市目前有15處公有零售市場，審計處調查，包括大園、大溪、大溪第一、龍潭、南門、楊梅第一、新屋第一等7處市場外圍至今仍有許多非法攤商聚集，影響合法攤商權益。

中壢新明市場過去因周邊攤販占據道路、分隔島，挨批宛如第三世界國家。審計處表示，經過市府檢討後，雖新明市場周邊環境已有改善，但僅單一市場整頓尚不足以全面解決問題，相關措施仍須落實至其他地區。

經發局回應，市府已建立「市場管理會報」，透過跨機關協調分工機制辦理改善作業，7處公有市場亂象將比照新明市場模式，逐一檢討改進，也將持續落實食品安全衛生管理法、噪音管制法等法令，維護市場秩序及市容整潔。

副市長王明鉅坦言，傳統市場雖具在地特色、商品多樣與價格實惠等優勢，但因設施老舊、環境不佳、經營模式落後及數位化不足，吸引力逐漸下降，外攤林立也易衍生環境髒亂與交通問題。

王明鉅表示，除辦理市場硬體更新、外牆意象、排水及廁所整建，全面提升購物環境，市府也將協助攤商調整經營方式，推動攤位改造、聚焦商品品質與包裝提升、電子支付普及和發展網路商店等3大面向，引導民眾改變消費習慣；部分老舊市場則逐步退場，原有用地將重新規畫、活化再利用，避免閒置。